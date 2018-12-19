Vajinismus ve Tüp Bebek

Vajinismus nedir? Tüp Bebek ile ne ilgisi vardır?

Vajinismusu olan bir kadın kas spazmları ya da vajinal kasların kasılmasını yaşar. Bu durum cinsel ilişki veya tampon kullanma gibi durumlarda baş gösterir. Bu da rahatsızlık verici ya da acı veren bir tecrübe olabilir.

Bir kadın Tüp Bebek tedavisi gerçekleştirdiğinde, belirli yöntemler ve vajinanın içerisine bir şey yerleştirilmesini gerektirebilecek içsel tıbbi muayeneler bulunmaktadır. Bu işlemin amacı olgunlaşmış yumurtalıkları almak ya da döllenmiş bir yumurtayı yerleştirmek olabilir. Hamileliğin başarısını da takip etmek için kullanılabilecek olan ultrason benzeri tıbbi teşhis testleri bulunmaktadır.

Vajinismusun Semptomları

Bir kadında vajinismus olduğunun ilk belirtisi sancılı cinsel ilişkidir. Acı, sadece penetrasyon süresince gerçekleşir. Her zaman olmamak ile birlikte genellikle geri çekilme ile rahatlama oluşur.

Acı, yırtılma hissi olarak tanımlanır ya da bir adamın “duvara vurması” şeklinde hissedilebilir.

Vajinismus problemi olan kadınlar, doktor iç pelvik muayene gerçekleştirirken genellikle rahatsızlık yaşarlar. Ayrıca bu durum bir kadın tampon yerleştirdiğinde de gerçekleşir.

Vajinismusa ne sebep olur?

Vajinismusun neden gerçekleştiği ile ilgili kesin bir sebep yoktur. Çoğu kez, cinsel ilişkiye girmenin endişesi ve korkusu ile ilişkilendirilir. Fakat endişenin mi ya da vajinismusun mu daha önce meydana geldiği henüz bir belirginlik kazanmamıştır.

Bazı kadınlar her durumda ve her nesne ile vajinismusu deneyimler. Diğerleri ise bazı durumlarda bunu yaşar. Bazıları ise sadece tek bir partnerde bunu deneyimler. Ya da tıbbi testler süresince ya da tampon kullanırken değil de sadece cinsel birleşmelerde hissedilebilir.

Diğer tıbbi durumlar, enfeksiyonda olduğu gibi acılı bir cinsel birleşmeye sebep olur. Bu nedenle, sancılı cinsel ilişkinin nedeninin belirlenmesi için bir doktora başvurmak oldukça önemlidir.

Vajinismus neden sıklıkla ihmal edilir?

Cinsel ve genital acı sıklıkla ihmal edilir. Cinsel fonksiyonsuzluk ve kısırlığın karşılıklı olarak ilişkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda sonuçlar oldukça dramatik bir hal alabilir. Vajinismus ve Tüp Bebek birbiri ile bağlantılı mıdır? Yardımcı üreme tekniklerinin tanıtımının hasta üzerinde bir etkisi var mıdır?

Souza ve meslektaşlarının gerçekleştirdiği prospektif gözlemsel çalışmada, araştırmacılar çeşitli Tüp Bebek döngülerini incelemiştir. Yazarlar yedi vajinismus vakası belirlemiştir. Araştırma, kısırlıklık merkezli bir vajinismus vakasının olup olmadığını ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir.

Araştırma, ortalama 37.8 yaşlarındaki ve yüksek eğitim görmüş kadınları içermektedir. Deneklerin 7’de ikisi cinsel birleşmeyi tolere edebilmektedir. Diğerleri ise aşağıdaki gibi tedavileri sürdürmektedir:

Psikoterapi

Vajinal genişletici bantlar

Psikiyatrik bakım

Dolayısıyla, tüp bebek merkezleri bu hastalarla ilgilenirken en uygun bakımı sağlamalıdır. Duyarlı dinleme ve nazik bakım bu çalışmadaki bütünleyici parçalardır. Ayrıca, vajinismus riski olan kadınları belirlemek de oldukça önemlidir. Tüp bebek merkezleri daha kaliteli bir tedavi için çiftleri kapsamlı bir şekilde incelemelidir.

Dünya Tüp Bebek Kaliteli Bakım sunar

Kıbrıs'taki Dünya Tüp Bebek merkezi nazik bir bakım sunmakta ve hastalarını empati kurarak dinlemektedir. Eğer vajinismus rahatsızlığından muzdaripseniz, daha detaylı bir inceleme ve yönetim için merkezlerine başvurabilirsiniz.

Çalışanlar, sorunlarınızı dinlemek adına oldukça eğitimlidir. Problemlerinizden kurtulmak için bir yol bulmanıza yardımcı olacaklardır. Eğer, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, web sitelerini ziyaret edebilir ve onlarla doğrudan iletişime geçebilirsiniz.