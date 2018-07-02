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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33

Yaşlılık belirtilerine ameliyatsız çözüm

Dr. Hülya Ettekin, ameliyatsız estetik uygulamalarının, ameliyat ihtiyacı tam olarak oluşmamış kişilerde rahatlıkla uygulanabilen, kişinin günlük yaşantısına ameliyatlardan daha hızlı bir şekilde geri dönebildiği yöntemler olduğunu...

Yaşlılık belirtilerine ameliyatsız çözüm
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Dr. Hülya Ettekin, ameliyatsız estetik uygulamalarının, ameliyat ihtiyacı tam olarak oluşmamış kişilerde rahatlıkla uygulanabilen, kişinin günlük yaşantısına ameliyatlardan daha hızlı bir şekilde geri dönebildiği yöntemler olduğunu ifade etti.

FBM Özel Tıp Merkezinden Dr. Hülya Ettekin ameliyatsız estetik uygulamaları hakkında bilgi verdi. Estetik uygulamaları ister ameliyatla isterse ameliyatsız olsun, mutlaka yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulamalar olduğunu belirten Dr. Ettekin, "Halk arasında daha çok estetik uygulamaları operasyonel olarak değerlendirilmekle birlikte, günümüzde artık ameliyat dışı uygulamalar da bizi yaşlanmanın belirtilerini ortadan kaldırmak, daha genç bir görünüm elde etmek adına desteklemektedir. Doku yaşlanması ve estetik olarak tekrar iyileştirme ihtiyacı dokuya 3 şekilde yansıyabilir. Bunlardan bir tanesi cildin yıpranması, yaşlanması ve kırışıklıklar. Bunun dışında cilt altı dokuda o dokuyu destekleyen yumuşak dokunun ortadan kalkması, çökmelerin olması ve hacim kayıplarının gerçekleşmesi. 3. olarak da yer çekimi etkisiyle gerçekleşen sarkmalar. Bariz sarkmalarda dokuyu yukarı kaldırmak esastır. Özellikle ameliyat gerektirmeyecek derecede olan doku sarmalarında çeşitli enerjiler ile dokuyu tekrar yukarı kaldırmak amacıyla ip uygulamalarından faydalanılabilir. Cerrahi ipler kullanılarak dokunun sarkan yeri tekrar eski noktalarına asılır ve gereken gençlik emareleri elde edilmiş olur. Enerji uygulamalarında özellikle fokus ultrason, radyofrekans uygulamaları, lazer uygulamaları dokuyu dirileştirerek, yukarıya kalkmasını sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biridir" diye konuştu.

Ameliyatsız estetik uygulamasının kimlere ve nasıl uygulanacağı konusuna da açıklık getiren Dr. Ettekin, "Volüm kayıplarının söz konusu olduğu, yani cildin altındaki bağ dokusunun zayıfladığı durumlarda kolajeni arttırmak, elastin lifleri arttırmak ve bağ dokuyu tekrar güçlendirmek gerekebilir. Ayrıca, hacim kayıpları söz konusu olan kişilerde de bölgeyi tekrar şekillendirmek amacıyla dolgu uygulamalarından faydalanmak mümkündür. Cilt yıpranmalarını, özellikle kolajeni arttırıcı uygulamalarla desteklemek gerekir. Cildin lazerler ile radyofrekans uygulamaları ile ve diğer enerji uygulamaları ile yenilemeye sevk etmek kullanılan yöntemlerdendir. Ayrıca cildin mimik kaslarının oluşturduğu kırışıklıkları, botulinum toksin ile yatıştırmak ve kırışıklıkların önüne geçmekte mümkündür. Ameliyatsız estetik uygulamalarını birbirleri ile kombine etmek ve belirli bir süreç içerisinde bunları uygulamak söz konusudur. Ameliyatsız estetik uygulamalar ameliyat ihtiyacı tam olarak oluşmamış kişilerde rahatlıkla uygulanabilen, kişinin günlük yaşantısına ameliyatlardan daha hızlı bir şekilde geri dönebildiği aynı zamanda zaman kazandığı ve yaşlanma belirtilerinden korunma amaçlı kullanılan uygulamalar olup, yaygın bir şekilde kullanımı söz konusudur. Ameliyatsız estetik uygulamalarının diğer avantajı da, bu uygulamaların ağrısız ve acısız denecek kadar rahat bir uygulama olmasıdır" şeklinde konuştu.
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