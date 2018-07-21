Yaz aylarında çocukların yediklerine dikkat

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, yaz aylarında çocukların beslenme düzenlerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Çocukluk dönemi; büyüme ve gelişmenin hızlı seyrettiği, beslenme alışkanlıklarının şekillendiği bir dönemdir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı bu dönem çocuklar için oldukça önemliyken özellikle yaz dönemlerinde tüketilen besinler çocukların sağlığı için en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri haline geliyor. Çocukların yaz aylarında değişen beslenme düzenlerine dikkat çeken Uzman Diyetisyeni Mine Şenarslan Toraman, aileleri uyardı. Özellikle yaz aylarında çocuklardaki kilo artışını önlemek ve onları sosyalleştirmek adına çeşitli aktivitelere yönlendirilip, bol bol hareket etmelerini sağlamak gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Toraman, besin ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda karşı karşıya kalınması muhtemel olan bağışıklık problemlerinin de meydana gelebileceğini söyledi.

“Sıcak havalar iştahsızlıklara sebep oluyor”

Su tüketiminin 5 yaş ve üstünde günde yaklaşık 10 bardak olması gerektiğini belirten Şenarslan, suyun çocuklar için önemine vurgu yaptı. Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “Sıcak havalar kilo artışına sebep olduğu gibi çocuklarda iştahsızlık da yapabiliyor. Ailelere aslında bu konuda çok büyük bir sorumluluk yükleniyor. Çocuğu az az ve sık sık beslemek çok önemli. Çocuğun iştahını yakaladıkları anda biraz fazla besin vererek oluşan açığı da bu şekilde kapatabilirler. Aileler girdikleri ortamlarda çocuklarını kıyaslayıcı ifadelerden kaçınmalılar. ‘Benim çocuk az yemek yiyor’ ‘Senin çocuk fazla yiyor’ gibi diyaloglar oluşmazsa besinlerin seçimlerinde daha dikkatli olmalarını sağlamış olurlar” diyerek çocukların yaz dönemlerinde nasıl bir düzende beslenmesi gerektiğini açıkladı.

“Hazır ürünleri tüketmek yerine aynı tada sahip yiyecek ve içecekleri kendiniz yapın”

Yaz aylarında açıkta satılan yiyeceklerin fazla olduğunu ve bu tarz ürünlerin gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söyleyen Toraman, tüketilen besinlerin güvenilirliğinden emin olunması gerektiğini belirterek, “Bu dönemde açıkta satılan ürünler, şekerlemeler, dondurma ve meyve suyu gibi yiyecek- içecek tüketimi daha fazla olduğu için bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gıda zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu tür dönemlerde nasıl seçim yapabiliriz? Evde yapılan yiyecekler çok daha yararlı. Fakat alınması gerekiyorsa da güvendiğiniz yerlerden alınabilir ya da paketli ürün alınacaksa da etiketlerine bakıp son kullanma tarihi göz önünde bulundurularak çok daha sağlıklı seçimler yapılabilir. Paketli ürünler dışında çocukları mümkün olduğunca taze sebze ve meyvelerle birlikte süt ve süt ürünlerine yöneltmek her zaman daha iyi olacaktır. Mesela hazır meyve suyu tüketmek yerine süt ve yoğurdun içerisine taze meyve eklenerek, bal veya pekmezle tatlandırılarak aslında aynı tada sahip içecekler elde edebiliriz” şeklinde konuştu.

“Abur cuburlar tok karnına tüketilmeli”

Her çocuğun abur cubur tükettiğini ve eğer belli zaman aralıklarında azar azar verilirse daha keyifli hale geleceğini belirten diyetisyen Toraman, şunları anlattı;

“Çocuklarla ilgili sorunlardan bir tanesi de abur cubur tüketiminin çok fazla olması. Özellikle yemeklerden bir iki saat önce veya yemek saatinden önce tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü çocuk gün içerisinde alması gereken besin ögesini tam olarak almadığı için vücut halsiz ve de yorgun kalıyor. İlla ki çocuk abur cubur isteyecektir ama üç ana öğünü tükettikten sonra tok karnına kısıtlı miktarlarda verirsek çok daha keyifli bir hale getirmiş oluruz. Abur cubur tüketimi arttıkça çocuklarda obezite, diyabet, tansiyon küçük yaşlara kadar inmeye başladı. Artık 6-7 yaşlarındaki çocuklarda bile diyabet ile karşılaşabiliyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi düzensiz beslenmek, kahvaltı yapmamak, hazır paketli gıdaların tüketiminin artması. Çocukların fiziksel aktivitelerini arttırmak için gün içerisinde mutlaka belirli saatlerde fiziksel aktivitelerini yapmalarını sağlamak gerekiyor. Çocuklar masa başı oturmaktan ziyade bu dönemlerde yüzme ya da diğer sporlar gibi etkinliklere yöneldiğinde daha iyi olacaktır.”