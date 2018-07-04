SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:48

Yaz aylarında yapılan lazer uygulaması güneş lekesi nedeni

Acıbadem Kayseri Hastanesi Dermatologu Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, yaz aylarında görünen yerlere yapılan lazer uygulamasının güneş lekelerine neden olabileceğini söyledi.Mevsimlere göre kozmetik uygulamalarla ilgili bilgi veren Dr. Tümtürk,...

Yaz aylarında yapılan lazer uygulaması güneş lekesi nedeni
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Acıbadem Kayseri Hastanesi Dermatologu Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, yaz aylarında görünen yerlere yapılan lazer uygulamasının güneş lekelerine neden olabileceğini söyledi.

Mevsimlere göre kozmetik uygulamalarla ilgili bilgi veren Dr. Tümtürk, lazer başta olmak üzere bazı uygulamaları yaz aylarında önermediklerini ifade etti. Tümtürk, fraksiyonel karbondioksit lazerin sonbahar, kış ve ilkbaharın ilk aylarında; vücudun görünen yerlerine yapılan lazer uygulamalarının kış aylarında, botoks, PRP ve dolgu uygulamalarının da mevsim gözetmeksizin yapılabileceğini belirtti.

Lazer uygulamalarının yaygın olarak istenmeyen tüyler için yapıldığını kaydeden Tümtürk, “Lazer uygulamalarını yazın gündüzün çok uzun gecelerin kısa olduğu, güneşin çok güçlü ve dik olarak geldiği dönemlerde çok fazla önermiyoruz. Fakat kapalı olan; kol altı, genital bölge gibi alanlarda istenmeyen tüyler için lazer uygulaması yapılabilir. Yüze uygulanan, istenmeyen tüyler için yaptığımız lazerleri de çok fazla güneşe maruz kalmak ve ısıyla karşı karşıya kalmak yara iyileşmesini olumsuz bir şekilde etkileyip leke bırakabileceği için tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku