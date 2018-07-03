Yeni doğan ikizlerden biri hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi

Karabük’te dünyaya gelen bir günlük ikiz bebeklerden biri, kalp rahatsızlığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

Karabük’te dünyaya gelen bir günlük ikiz bebeklerden biri, kalp rahatsızlığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

Karabük’te Ferdi ve Ferhunde Demir çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Medikar Hastanesinde dünyaya gelen bir günlük ikiz bebeklerden birinin konjenital kalp hastalıkları nedeniyle İstanbul Medical Park Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Hastane doktorları bebeğin İstanbul’a sevk edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği ile irtibata geçti. İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliğinin Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesi neticesinde Ankara’dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait 112 hava ambulansı, Karabük İl Jandarma Komutanlığındaki piste indi. Ambulansla pist alanına getirilen bebek, hava ambulansı doktorları tarafından tekrar kuvöze konularak İstanbul’a götürüldü.