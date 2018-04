Yerli kanser ilacı üretimi için start verildi

Yerli kanser ilacı üretimine yönelik Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile VSY Biyoteknoloji firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile VSY Biyoteknoloji firması arasında yerli kanser ilacı üretimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında VSY Biotechnology firması, Pendik’te 55,7 dönümlük araziye kurulacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti’nde kansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül olan “Varlımab”ı ve birçok biyoteknolojik ilacı üretecek.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yeni projelerden heyecan duyduklarını ifade ederek, “Uzun soluklu bir çalışma ile geliştireceğimiz yepyeni bir ajan molekül sayesinde kanserin üzerine gideceğiz” dedi. Sağlık biyoteknolojisi alanındaki birikim ve deneyimlerini bu yeni biyoteknolojik molekül üretiminde kullanacaklarını belirten Dr. Varlıbaş, “Varlimab”a ilişkin şu bilgileri verdi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2018 Raporu’na göre, 2015 yılında 8,8 milyon kişinin ölüm nedeni kanserdir. Dünyada 6 kişiden biri kanser nedeniyle ölmektedir. Amerikan Kanser Derneği’nin yayınladığı Kanser Atlası’nda Türkiye’de her yıl 148 bin civarında yeni vakanın çıktığı ve 91 bin 800 kansere bağlı ölümün gerçekleştiği kayıtlı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 verilerine göre Türkiye’de ise her 5 ölümden birinin nedeni kanser. VSY Biotechnology olarak soruna çözüm bulmak, insanların sağlığına katkı sağlamak üzere yenilikçi ilaç projemizi hayata geçiriyoruz.”

“Protokol, yerli sağlık biyoteknolojisi hedefleri bakımından bir milattır”

Konu hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise şu açıklamalarda bulundu: “Ülke olarak yılda yaklaşık 20 milyar lira civarı tıbbi sarf malzemesi, 25 milyar lira civarı ilaç harcaması yapıyoruz ve bu harcamaların yüzde 60’ı maalesef ithal. Bir yandan aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ekonomik saldırılara ‘dur’ demek için cebindeki 50 dolarını, 100 dolarını bozmak için döviz bürolarına, bankalara koşarken, diğer yandan ithal ürünlere milyar dolarlarımızı akıtıyoruz. Bu yaman çelişkiye bir an önce ‘dur’ dememiz gerekiyor. Yakın bir zamanda projelendireceğimiz Sağlık Teknokenti’mizde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. VSY Biotechnology ile imzaladığımız bu protokol üniversitemizin yerli ilaç, yerli sağlık biyoteknolojisi hedefleri bakımından bir milattır. Bu protokol ile üniversite olarak kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecine dahil olduk. Yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik ‘bende varım’ diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık.”

Dünyada ilkleri gerçekleştiriyor

VSY Biotechnology firması ;ürettiği Acriva Trinova göz içi lensleri ile dünyada adından söz ettiriyor. Tüm dünyada patent koruması altında olan AcrivaTrinova’nın da dahil olduğu ürün portföyü 60’a yakın ülkeye ihraç ediliyor.

1 kilogramlık değeri 675 bin dolar olan, Türkiye’nin katma değeri en yüksek ürününü geliştiren, üreten ve ihraç eden VSY Biotechnology; Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 2017 Marka Türkiye Ödülleri’nde Katma Değer Üreten Marka Ödülü’nü almıştır. Ayrıca, 2016 ve 2017 yıllarında İnovaLİG Ödülleri’nde İnovasyon Sonuçları Kategorisi Türkiye Birincisi seçilen VSY Biotechnology’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş’a, her iki ödül de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiştir.