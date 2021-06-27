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27 Haziran 2021 Pazar 23:18

Yetişkin Ortodontisi

Yetişkin Ortodontisi
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Yetişkin ortodonti tedavisi erken yaştaki tedavilere göre daha uzun sürede tamamlanabilse de güzel bir gülüş için tedavinin uzunluğu göz ardı edilmelidir. Doğru bir tedavi ile mükemmel dişlere kavuşmak mümkün olabilir. Ortodonti sadece dişlerin hizalanması için uygulanan bir tedavi yöntemi değildir. Ortodonti çene ve damak bozuklukları ile de ilgilenmekte ve tedavilerini en iyi sonuç verecek şekilde tamamlamaktadır. Yetişkin ortodonti tedavisi ile yaşam standartları çok daha fazla arttırılabilmektedir. Ağız ve dişlerde görülen bozukluklar sizi çok daha keyifsiz bir hale getirebilir. Özellikle fiziksel bir ağrı ve acı hissediyorsanız hemen tedavi olmak gereklidir çünkü bu durum yaşam kalitesini önemli derece etkiler. Yetişkin ortodonti tedavisi, geçmişte yaşanan problemlerin imkansızlık ve ihmal sonucunda tedavi edilmemesi durumlarında devreye girmektedir.

Yetişkin Ortodonti Tedavisi Neden Yapılır?

Ortodonti tedavisi sadece çocuk yaşlarda değil yetişkin dönemde de yapılabilmektedir. Yetişkin dönemde dişlerin şekillenmesi biraz daha uzun sürse de oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Yetişkin ortodonti tedavisi sadece estetik kaygı ile yapılmamalıdır. Yetişkinler için ortodonti tedavisi, çapraşık ve olması gerektiği gibi konumlanmış dişleri düzeltmek, kapanış bozukluklarının önüne geçmek, kaybedilen dişler sonucunda oluşan boşlukları düzeltmek, diş ve dudakları düzgün konuma kavuşturarak daha estetik bir görünüm oluşturmak, ileri veya geride bulunan çeneyi doğru konuma getirmek, doğumsal anormallikleri gidermek ve daha pek çok şikayet sebebi ile uygulanabilmektedir.

Gelişen teknoloji ve tedavi yöntemleri sayesinde artık yetişkinlerde de oldukça iyi sonuçlar alınabilmektedir. Ortodonti uzmanları ile görüşerek şikayetlerinizi paylaşabilir ve fikir edinebilirsiniz. Yetişkin ortodonti tedavisinde herhangi bir sınır yaş bulunmamaktadır. Her yaş grubunda uygulanabilen yetişkin ortodonti tedavisi kapaklı braketler, estetik braketler, lingual tedavi, ortognatik cerrahi, invisalign yöntemleri ile uygulanabilmektedir. Bu yöntemler kullanılarak tedavi tamamlandıktan sonra pekiştirici tedavi yöntemlerine de ortodontist tarafından önerildiğinde kesinlikle devam edilmelidir. Bu sayede dişlerde herhangi bir bozulma ve eski haline geri dönme problemleri baş göstermez.

Yetişkin ortodontisi hakkında ayrıntılı bilgi ve uzman görüşü almak için nisbetiyedent.com üzerinden randevu alabilir, yetişkin ortodonti tedavisine en kısa zamanda başlama imkanına sahip olabilirsiniz!

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