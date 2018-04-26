Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) işbirliğiyle düzenlenen 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi sona erdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı kongreye 33 ilden toplam 608 katılımcı iştirak etti. Kongrede, yoğun bakım ile ilgili gelişmeler paylaşılırken, sağlık alanında çalışanların maruz kaldığı şiddet olaylarına vurgu yapıldı.

Türkiye’de toplamda 40 bin yoğun bakım yatağı ve 35 bin yoğun bakım hemşiresi bulunduğu, ancak bunlardan yalnızca 5 bin hemşirenin yoğun bakım hemşireliği sertifikası bulunduğu konuşmacılar tarafından dile getirildi. Yoğun bakım ünitelerinde yaşanan sorunların üstesinden gelerek kaliteli hizmet sunulabilmesi adına gereken yoğun bakım hemşiresi sayısının ise 2 hastaya 1 hemşire olacak şekilde Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin olması gerektiği ifade edildi.

Kongre sonrası yapılan açıklamada, yoğun bakım konusundaki eksiklerle ilgili şu bilgiler verildi:

“Sağlık hizmetinde memnuniyeti artırmak adına otelcilik hizmeti sunulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda da üniversite hastanelerine devlet desteği sağlanarak hizmete erişimde eşitlik sağlanmalıdır. Ayrıca hemşirelik mesleğinde eğitim farklılıklarının olması, mesleki yıpranma uygulamasının henüz yürürlüğe girmemesi, devlet ve üniversite hastanelerinde ödeme dengesizlikleri, uzman hemşire kadrosunun ihdas edilmemesi gibi sorunlar da hemşirelerin mesleki memnuniyetsizliğini artırmaktadır. Nitelikli insan gücü oluşturulması kapsamında, hemşire ve ebelerin kongre, kurs vb. aktivitelere katılımı konusunda destek sağlanması da çok önemlidir.”