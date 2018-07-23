Yozgat Şehir hastanesi ödüle doymuyor

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak açıldığı 2017’nin Ocak ayından itibaren sağlık hizmetleri alanında birçok ödülün sahibi olan Yozgat Şehir Hastanesi, bu kez de ’Yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren RAL GZ-992’ sertifikalarını almaya hak kazandı.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak açıldığı 2017’nin Ocak ayından itibaren sağlık hizmetleri alanında birçok ödülün sahibi olan Yozgat Şehir Hastanesi, bu kez de ’Yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren RAL GZ-992’ sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen ’Şehir Hastaneleri’nin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık alanındaki uygulamalarıyla da ilklere imza atmayı sürdürüyor. Yozgat Şehir Hastanesi, “EMRAM 6. Seviye Dijital Hastane’, ’Sağlıkta Kalite Standartları’ ve ’Anne Dostu Hastane’ ödüllerinden sonra, ülke genelindeki devlet hastaneleri arasında ilk olan ve yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren ’RAL GZ-992’ sertifikalarını almaya hak kazanarak, ödül vitrinini zenginleştirmeyi sürdürdü.

Yozgat Şehir Hastanesinin Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, konuya ilişkin açıklamada, başarılı işlerin ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Hastanemizde kamu-özel işbirliği modelinin en güzel örneğini veriyoruz. Bakanlık personelimiz ve şirket çalışanlarının ortak hedefi hem hasta ve hasta yakını hem de çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır” dedi.

Başhekim Op. Dr. Surel, kuruldukları günden beri ilk olmanın verdiği sorumlulukla ilkleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade ederek, "Bu ilklerdeki başarıları nedeniyle birçok ödül almaya hak kazanan hastanemiz; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Medipol Üniversitesi ve HIMSS iş birliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında ’EMRAM 6. Seviye Dijital Hastane’, 7. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde Ameliyathane Hasta Takip Sistemlerine RFID Teknolojisi konulu bildiri ile ’Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Uygulama Ödülü’ ve daha sonra Ulusal Anne Dostu Hastane kriterlerini karşılayan başarılı uygulamalar nedeniyle de ’Anne Dostu Hastane’ ödülünün sahibi oldu" diye konuştu.

"Başarı, varış noktası değil yolculuktur”

Başhekim Op. Dr. Surel, bu başarılarla yetinmediklerini vurgulayarak, "Çünkü başarı bizim için bir varış noktası değil yolculuktur. Bu kapsamda, tekstil ürünlerinin toplanması, taşınması, ayrıştırılması, yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, depolanması ve teslimatı gibi detayların testleri sürecinden başarıyla geçerek, Alman Profesyonel Çamaşır Bakımı Kalite Güvence Derneği’nin verdiği RAL-GZ 992/1, RAL-GZ 992/2 ve RAL-GZ 992/3 sertifikalarını almaya hak kazandık" şeklinde konuştu.

Bu sertifikalara hak kazanmak için hastanelerinin bir dizi denetim ve test çalışmalarından geçtiğini ifade eden Op. Dr. Surel, hasta yataklarında kullanılan çarşaf ve yatak kılıfı gibi yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren bu belgenin devlet hastaneleri arasında ilk olduğuna dikkati çekti.

Op. Dr. Surel, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunma kriterlerine uygun olarak hastanelerinin servislerinde kullanılan yatak çarşafı, yastık kılıfı ve cerrahi operasyonlar yapan doktor ve hemşirelerle diğer sağlık personelinin kullandığı giysiler gibi bütün tekstil ürünlerinin hijyenik şekilde toplandığını ifade ederek, “Bunların yine hijyenik olarak yıkanıp aynı standartlarda yeniden kullanıma sunulması, tedavi gören hastalarımızın her hangi bir enfeksiyona maruz kalmadan taburcu olmaları ve yine personelimizin sağlığı açısından çok önemli” dedi.

Başhekim Op. Dr. Surel, aldıkları bu ödül ve sertifikalarla yetinmeyeceklerini, bunu yenilerinin takip etmesi için çok çalışmaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.