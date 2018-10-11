Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El: “Doğum sonrası ilk yarım saatte bebek emzirilmelidir”

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yeni doğum yapan ve emziren annelerle ‘Anne Sütü’ konulu bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte anne sütünün önemi anlatıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yeni doğum yapan ve emziren annelerle ‘Anne Sütü’ konulu bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte anne sütünün önemi anlatıldı.

Etkinlikte yeni doğum yapan ve emziren annelere bilgilendirmelerde bulunan Çiğdem El, anne sütünün 18 ay boyunca bebekler için birincil besin olması gerektiğini söyledi. Anne sütünün anne ile bebek arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade eden El, bebeğin doğduğu ilk yarım saat içerisinde emzirilmesi gerektiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. El, “Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayı boyunca yalnız anne sütü ile beslenmesini, ilk altı aydan sonra ise anne sütüne devam edilmesi ile ek besinlerin başlanmasını önermektedir. Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi üzerindeki olumlu etkileri anne sütünü özellikle ilk 18 ayda emsalsiz besin öğesi olmasını açıklar. Anne sütü zengin protein, vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı büyüme-gelişme sağlaması, enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu yanı sıra bebeğin bağırsak hareketlerini de destekler. Bebek ile anne arasındaki bağların güçlenmesin de son derece etkili olduğundan dolayı doğum sonrası ilk yarım saat içinde bebeğin emzirilmesi sağlanmalıdır” dedi.

Anne sütünün ve emzirmenin diğer besinlere göre üstünlüğü, önemi ve devamlılığı konusundaki ebeveynlerin ve toplumun bilinçlendirilmesi, doğru emzirme yöntemleri hakkında bilincin artırılması temalı bilgilendirme toplantısının ardından etkinlik pasta kesimi ile sonlandırıldı.