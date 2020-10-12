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19 Ekim 2020 Pazartesi 16:59

Yutulabilir Mide Balonu

Mide bölgesi içerisine yerleştirilen ve en az 6 ay en fazla 1 yıllık bir süreçte ciddi oranda başarılı sonuçlara yol açan bu balon yöntemi ile obezite hastaları ameliyata gerek duymadan tedavi edilebilmektedir.

Yutulabilir Mide Balonu
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Tıp dilinde elipse olarak adlandırılmakta olan yutulabilir mide balonu yöntemi obezite hastalarının kullandığı bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Ameliyat gerektirmeyen bu uygulama içerisinde herhangi bir ilaç kullanımı da söz konusu değildir. Düzenli kilo kaybında oldukça etkili bir yöntem olan bu balon uygulaması takıp çıkartılabilmeye uygun olarak tasarlanmıştır.

Mide bölgesi içerisine yerleştirilen ve en az 6 ay en fazla 1 yıllık bir süreçte ciddi oranda başarılı sonuçlara yol açan bu balon yöntemi ile obezite hastaları ameliyata gerek duymadan tedavi edilebilmektedir. Şimdilerde tıp alanında hızla gelişme gösteren teknolojinin de etkisi ile hap şeklinde olan ve yutulabilirlik özelliğine sahip mide balonu uygulaması ön plandadır. Oldukça kolay bir uygulama metodu bulunan bu yutulabilir balon mide içerisinde büyüyerek midenin önemli bir yerini kaplamaktadır.

Mide Balonu Nedir?

Normal kilolarından çok üstün kiloda olan kişilerin adlandırıldığı obezite hastalığının tedavi sürecinde oldukça etkili bir yöntem olarak bilinen mide balonu yöntemi yüzde yüze yakın başarılı sonuçlar göstermektedir. Endoskopik intragastrik olarak da adlandırılan bu yöntem bütün dünya ülkelerinde kullanılan bir tedavi aşamasıdır.

Tokluk hissi sağlayan bu balon kişinin daha az yiyecek ve içecek tüketmesine yol açmaktadır. Günümüzde giderek çeşitlenen bu balonlar içerisinden serum ve hava ile dolu olanları daha sıklıkla tercih edilen guruplardandır. Mide içerisine yerleştirilen ve orda bırakılan bu balonların boyutları her mide ölçüsüne göre ayarlanabilmektedir. Ameliyat tekniği içermeyen bu yöntem oldukça eski bir kökene sahiptir.

Mide Balonu Nasıl Uygulanır?

Mideye herhangi bir zarar vermeden uygulanmakta olan bu balon yerleştirme işlemi ince uçlu ve ucunda kamera barındıran bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Endoskopik uygulamalar içerisinde yer alan bu yöntem bu cihazın boğaz kısmından başlayarak yemek borusundan aşağı mide içerisine salınması ile uygulanmaktadır. Yaklaşık olarak 12 mm kalınlığında olan bu cihaz oldukça esnek ve kıvrımlı bir yapıya sahiptir.

Bu nedenle kolaylıkla mide içerisine erişim sağlayabilmektedir. Operasyon sırasında kişinin herhangi bir şey hissetmemesi adına kısa süreli bir lokal anestezi çeşidi uygulanmaktadır. Öncelikli olarak mide içerisinde herhangi bir yara ya da iltihabi durumun olup olmadığı saptanmalı sonrasında ise uygun görülen alana mide balon yerleştirme işlemi sonuçlanmaktadır. İlgili alana yerleştirme işlemi uygulanan balon içerisine sıvı dolumu da bu cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Mavi bir sıvı olarak bilinen bu sıvının balon içerisine boşaltılması yaklaşık 10 dakika gibi bir süre zarfını kapsamaktadır.

Mide Balonu Yaptıranlar

Bu balon uygulamasını tercih edenlerin dikkat ettikleri en önemli detay öncelikle mide balonu fiyatları olarak bilinmektedir. Bu ayrıntıyı göz önüne alarak bu tekniği uygulatanlarda kısa sürede görülmekte olan mucizevî değişim yaptıranların memnuniyetini gözler önüne sermektedir. Ağrısız bir yöntem olması, kısa zaman diliminde sonuçlanması ve herhangi bir iyileşme süreci içermemesi bu yöntemi yaptıranların memnuniyetinin nedenleri arasındadır.

Mide Balonu Kullanıcı Yorumları

Günümüzde oldukça fazla tercih edilmeye başlayan bu yöntemin sıklıkla kullanımı kullananların yaptığı birçok yorumu da beraberinde getirmiştir. Özellikle mide balonu fiyatları alanında oldukça fazla yoruma sahip olan bu yöntem farklı hastaneler ve uzman doktorlar tarafından değişkenlik göstere fiyatları bazında yorumlanmaktadır. Genellikle olumlu anlamda yorumların yer aldığı siteler de verilen fazla kiloların mutluluğu anlatılmaktadır.

Mide Balonu Fiyatları

Cerrahi operasyon içermeyen bir yöntem olması sebebi ile afakî tutarlarda fiyat aralıkları gerektirmeyen bu yöntem de sunulan mide balonu fiyatları çoğunlukla ameliyat gerektiren operasyonlara göre daha az maliyetlidir. Ancak fiyat aralığını etkileyen uzman doktor tercihi, hastane koşulları, operasyon sürecinde kullanılacak olan malzemelerin çeşitlenmesi gibi etkenler mide balonu fiyatları üzerinde doğrudan etki göstermektedir.

https://www.drfirat.com/yutulabilir-mide-balonu/ <-- hakkında bilgi için sitemizi ziyaret ediniz.

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