Zayıflama diyetleri anne sütünü azaltıyor

Acıbadem Adana Hastanesi Uzman Diyetisyeni Pakize Güzem Akgül, doğum sonrası ilk 2-3 ay, zayıflama diyetlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek, annelerin kendi ihtiyaçlarının belirlenerek, yeterli ve dengeli bir şekilde süt yapımını...

Acıbadem Adana Hastanesi Uzman Diyetisyeni Pakize Güzem Akgül, doğum sonrası ilk 2-3 ay, zayıflama diyetlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek, annelerin kendi ihtiyaçlarının belirlenerek, yeterli ve dengeli bir şekilde süt yapımını arttıracak besinleri içeren bir beslenme programı uygulaması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Akgül, bebeğin en kolay sindirebildiği besin olan anne sütünün, bebeğin sağlıklı olması, ihtiyacı olan besin ögelerinin karşılanması, enfeksiyonlara ve alerjilere karşı korunması için yeri doldurulamaz bir besin olduğunu ifade ederek, anne sütü yapımı için günlük alınması gereken enerjinin yaklaşık 500 kalorisinin ek gıdalar ile sağlanırken, geri kalanının annenin hamilelik sürecinde depolanan yağ kitlesinden karşılandığını kaydetti.

Annelerin özellikle basit şeker içeren gıdalardan uzak kalması gerektiğini belirten Dyt. Akgül, et, tavuk, balık ve yumurtanın olduğu kaliteli protein kaynaklarına beslenmesinde yer vermesi, vitamin ve mineral yönünden taze ve kuru meyveler ile şekersiz hazırlanmış komposto ve hoşafların tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Annelerin, doğum sonrası süt yapımını desteklediği düşünülen aşırı şeker içeren şerbetler ve şerbetli tatlılardan kaçınması gerektiğini vurgulayan Akgül, “Anne için en iyi tatlı alternatifler sütlü tatlılar, hafif pekmez veya bal ile tatlandırılmış meyve tatlıları, hoşaf ve kompostolar. Kalsiyumdan zengin süt, süt ürünleri ile pekmezin mutlaka beslenmesinde yer alması gerekiyor. Aşırı şekerli şerbet ve şerbetli tatlılar gereksiz kilo alımına neden oluyor” diye konuştu.

Kafeinsiz yapamayan annelerin, günde 200 miligramın üzerine çıkmaması gerektiğini belirten Akgül, “Unutmayın ki kahve ve çayın dışında çikolata da kafein içeriyor. Süt yaptığını, mutlu ettiğini düşünüyorsanız, yediğiniz çikolatanın miktarına da dikkat edin. Kafein, anne sütünden bebeğe geçtiği için bebekte huzursuzluğa ve reflü gibi sindirim sistemi hastalıklarına ve bebekte kansızlığa neden olabiliyor. Çok açık 2-3 fincan çay ve günde 1 fincanı geçemeyecek şeklide kahve tüketimi planlanmalıdır. Anne sütünü arttırmak için su tüketimini arttırmak ve günde 10-12 bardak tüketimini sağlamak önemli” ifadelerini kullandı.

Süt yapımını destekleyen besinler

Süt yapımını destekleyici besinler konusunda da önerilerde bulunan Akgül, tam tahıllı, zenginleştirilmiş tahıl ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Tam tahıl ekmekleri, bulgur, buğday, karabuğday, tam tahıllı makarnalara öncelik verin. Yulaf, içerdiği demir minerali, posa, protein sayesinde süt yapımını destekleyen en iyi tahıllardan biri. Buğday ruşeymi, buğdayın E vitamini ve proteinden zengin kısmını oluşturuyor ve anne sütünü arttırmaya destek oluyor. Koyu yeşil yapraklılar, semizotu, dereotu, nane, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler süt yapımını destekliyor. Ancak sarımsak; anne sütünde biraz tat değişikliği yapabiliyor. Buna rağmen süt miktarının artmasını sağlayan sarımsağı annelerin beslenmelerine eklenmesinde yarar var” dedi.

Annelerin emzirme sonrası kan şekerlerinin düştüğünü ve acıktığını hissedebileceklerini, bunun normal olduğunu belirten Dyt. Akgül, “Bebeğinizi emzirdikten sonra kuru hurma, incir, dut kurusu, çekirdekli siyah üzüm ve biraz ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar tercih edebilirsiniz. Bu sayede bir sonraki süt yapımında vücudu desteklemiş olursunuz. Mandalina, portakal, lahana türevleri, kuru baklagiller, bezelye, karnabahar, salatalık, asitli gıdalar, hazır meyve suları gaz yapabiliyor” diye konuştu.

Anne sütünü arttıran tarifler

Dyt. Akgül, anne sütünü arttıran sağlıklı tarifler de verdi:

“1 çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi, 2 adet kuru hurma, 1 adet kuru incir, 5 adet çiğ bademi bir kase içerisine koyup karıştırın. Üzerine tarçın dökerek afiyetle yiyin. Ayrıca 1 adet muz, 3 bütün ceviz, 10 adet badem, 1 adet yumurta akı, 1 su bardağı yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı tarçın, 3 adet gün kurusu, 2 adet kuru hurma ve 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizini karıştırarak, yoğurun. Küçük toplar halinde kağıda dizdikten sonra 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin. Bu sağlıklı tarifler sütünüzü arttıracaktır.”