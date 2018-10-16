Zuhal öğretmen hastalığına yenik düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden 48 yaşındaki Zuhal Oktay Uzun yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli ilçesinde kanser tedavisi gören Zuhal Oktay Uzun, durumunun kötüye gitmesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zuhal öğretmen dün hayata gözlerini yumdu.

Türk Telekom Kdz. Ereğli Şube Müdürü Kadir Uzun’un eşi Zuhal Oktay Uzun için bu gün 13.30’da evinin önünde helallik alınmasının ardından 14.00’te görev yaptığı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tören düzenlenecek. Zuhal öğretmenin cenazesi ikindi namazı sonrası Bozhane Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedilecek.