SAKARYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:22

1 buçuk yılda 8 milyon 800 bin metreküp su arıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından inşa edilen Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi, Karasu ve Kocaali’de yaşayan vatandaşların musluklarına dünya standartlarında arıtılan birinci sınıf içmesuyunu...

1 buçuk yılda 8 milyon 800 bin metreküp su arıtıldı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından inşa edilen Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi, Karasu ve Kocaali’de yaşayan vatandaşların musluklarına dünya standartlarında arıtılan birinci sınıf içmesuyunu ulaştırmaya devam ediyor.

Sakarya’nın her bir bölgesine kaliteli ve sağlıklı içmesuyunu ulaştırmak için şehirdeki içmesuyu arıtma tesisi sayısını 10’a çıkarttıklarını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Çok şükür içmesuyu altyapımıza yönelik olarak yaptığımız yatırımlarımız sayesinde musluklarından gönül rahatlığıyla su içilebilen bir şehir haline geldik. Şehrimize yeni arıtma tesisleri kazandırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“5,2 milyonluk yatırım”

Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin şehrin kuzeyinde inşa edilen 45 milyonluk Karasu-Kocaali İçmesuyu Projesi ile de entegre olacağını söyleyen Dr. Rüstem Keleş, “Yine kısa süre önce Karasu’nun Kurudere ve Yeşilköy Mahallelerinde inşa ettiğimiz içmesuyu altyapısı ile bu bölgelere de Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan bol ve sağlıklı içmesuyu ulaştırmıştık. 5,2 milyonluk yatırımla, son derece modern bir şekilde inşa ettiğimiz bu tesisimiz saatte bin 200 metreküp arıtma kapasitesine sahip. Tesisimizde devreye alındığı 1,5 yıllık süreç içerisinde toplam 8 milyon 800 bin metreküp içmesuyunu arıtarak vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdık. Ayrıca yine bölge için bir baraj projemiz var. Çamdağı Barajı ile bölgede içmesuyu anlamında uzun yıllar herhangi bir sorun yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.
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