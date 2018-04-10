10 K Grup ‘tan ATSO’ya Ziyaret

Akyazı’da girişimci işadamları tarafından kurulan 10 K Grup Şirketi ortakları, seçimde güven tazeleyen Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Şinasi Bayraktar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

10 K Grup Şirketi adına şirket ortaklarından Engin Kocakuzu, İbrahim Aka, Ali Yıldırım, Serhat Berber ve Uğur Kılıçoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyarette odanın çalışmaları hakkında bilgiler veren ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, ilçe ekonomisine ivme kazandırmak ve istihdamı arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Oda olarak sadece ekonomik alanda değil sosyal alanda da çalışmalarda bulunduklarını belirten Bayraktar, özellikle uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların içerisinde yer aldıklarını dile getirdi. Bir süre önce açılışı yapılan SGK Akyazı Şubesi’nin ilçeye önemli katkısının bulunduğunu, sanayici, esnaf ve vatandaşların Adapazarı’na gitmelerine gerek kalmadığını anlatan Bayraktar, "Artık tüm işlemler Akyazı’da yapılıyor. Batakköy’de yapımına başlanacak 16 dersliklik Ortaokul ile ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.

10 K Grup şirketinin Sakarya’da örnek gösterilecek şirketlerden birisi olduğunu ifade eden Bayraktar, dokuz gencin bir araya gelerek sermaye birlikteliği yapması ve şirketleşmesinin örnek bir davranış olduğuna dikkati çekerek Akyazı’ya hizmet veren tüm firmaların arkasında olduklarını sözlerine ekledi. 10 K Grup adına konuşan Başkan Engin Kocakuzu ise şirketin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Yeni bir şirket olmalarına karşın önemli projelere imza attıklarını kaydeden Kocakuzu, şirketin üç yıldır büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti. Kocakuzu, "Farklı iş dallarında firma sahibi olan 9 girişimci arkadaşımızla birlikte 2015 yılında birlikten güç doğar şuuru ile rekabetçi, iş ortamında ihtiyaç duyulan güç ve tecrübe birliğini oluşturarak şirketimizi kurduk. Ortak arkadaşlarımızın tecrübelerinden de faydalanarak farklı sektörlerde iş yapıyoruz. Bir çok projeye imza attık. Akyazı’ya yatırım için gayret gösteriyoruz. Gerek yurt içi, gerek yurt dışında fuarlara katılarak bilgi ve tecrübeler kazanarak yolumuzu çiziyoruz" diye konuştu.

10 K Grup ortakları, Bayraktar’a yeni yönetimin hayırlı olması dileğinde bulundu. Bayraktar da ziyaretten ötürü teşekkür etti.