SAKARYA:
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07 Ekim 2018 Pazar 13:28

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 9 Ekim’de başlıyor.Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek...

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 9 Ekim’de başlıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek programın saat 18.00’da başlayacağını belirten Daire Başkanı İbrahim Aktürk, şiir sunumlarının gerçekleşeceği programın ardından Dilek Türkan’ın şarkılarıyla geceye renk katacağını ifade etti. Kültür ve sanatın başkenti Sakarya’ya yakışır şekilde büyük bir organizasyon düzenlediklerini belirten Aktürk, “18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları ile kültür ve sanat esintisi 9 Ekim Salı günü başlayıp 13 Ekim Cumartesi günü son bulacak. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek program açılış konuşmaları ile başlayacak, ardından yurtiçi ve yurtdışından programımıza katılan şairler, şiir sunumları gerçekleştirecek. Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Dilek Türkan’ın vereceği konser ile akşam sonlanacak” dedi.

18. Uluslararası Sapanca Şiir akşamlarında etkinliklerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Aktürk, “10-11-12 Ekim tarihlerinde katılımcı şairlerimiz liselerde öğrenciler ile buluşacak, şiir sunumları, konserler, dinletiler, gerçekleştirilecek. Kapanış programımızı ise 13 Ekim saat 17.00’da tüm şairlerimizle birlikte Sapanca İnsan Hakları Parkı’nda gerçekleştireceğiz. 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları etkinliklerine tüm şiir severleri bekliyoruz” diye konuştu.
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