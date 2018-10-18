SAKARYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 13:48

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona eriyor

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 13 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek kapanış programı ile sona erecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler...

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona eriyor
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18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 13 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek kapanış programı ile sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 13 Ekim Cumartesi günü Sapanca’da düzenlenecek kapanış programı ile sona erecek. Kültür ve sanatla dolu önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Daire Başkanı İbrahim Aktürk, “Bu yıl da katılımcı şairler ve şiirseverlerin memnuniyet duyduğu, şiir dolu bir süreci geride bırakıyoruz. Kapanış programımıza tüm şiirseverleri davet ediyorum” dedi.

Aktürk, “Dilek Türkan konseri ile harika bir kalabalıkla açılış törenimizi gerçekleştirdik. Söyleşiler, konserler, şiir sunumları programlarımıza renk kattı. 18.’sini düzenlediğimiz organizasyona 13 Ekim Cumartesi günü Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğimiz kapanış programı ile son vereceğiz. Saat 17.00’da başlayacak programda tüm katılımcı şairler yer alarak şiir sunumu yapacak. Ricardo Moyano, Yuri Ryadchenko, Serkan Halili, Gürkan Özkan, Enver Mete Aslan’dan oluşan Dost Şarkılar grubu konser dinletisi sunacak. 18. Uluslararası Şiir Akşamları ile açılışını yaptığımız kültür sanat sezonumuz doludizgin devam edecek” diye konuştu.
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