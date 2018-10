4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri Kent Park’ta düzenlenen programla sona erdi.

Kent Park’ta düzenlenen programda hayvan maskotlarından oluşan bando takımı, AFAD ve İtfaiye stantları, karikatür, Kedi sahiplendirme, köpek sahiplendirme ve karma etkinlik stantları, fotoğraf sergisi yer aldı. Ferhan Tülmen’in sunumuyla gerçekleşen etkinlikler Ömür Gedik konseri ile sona erdi. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, “Büyükşehir Belediyesi olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 3 gün sürecek bir etkinlik takvimi hazırlamıştık. İlk gün AKM’de programların açılış konuşmalarını protokolün katılımıyla gerçekleştirdik ardından Hakan Mengüç, Sakaryalı hayvanseverlerle buluştu. İkinci gün; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir organizasyon gerçekleştirerek ilkokullara kedi evi hediye ettik. Etkinliğimizin son ayağını Kent Park’ta gerçekleştirdik” dedi.

Yaman, “2006 yılından beri inşa ettiğimiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinde minik dostlarımızı misafir ediyoruz. Rehabilite ettiğimiz hayvanları tekrar bizlerle yaşama alanları olan sokaklara bırakıyoruz. Yaralı bakıma muhtaç hayvanları koruma da bizlerin görevidir. Yaralı ve bakıma muhtaç her hayvana vatandaşlarımızın ihbarı üzerine elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamanın her yöntemini denemeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir gün değil her gün hayvanları korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sakarya Doğa ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı İrem Çatır ise, “Şehrimizde ilk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Çocuklarımızın hayvan sevgisi ile büyümesi için bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Çocuklarımızı hayvanlarla korkutmasınlar aksine onları sevmelerini sağlasınlar. Hayvanlar bize Allah’ın emanetleri. Onları sevmek, korumak kollamak bizim görevimiz. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne, bağlı daire başkanlığına ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.