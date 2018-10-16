SAKARYA:
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16 Ekim 2018 Salı 11:40

85 yaşına kadar her 8 kadından biri meme kanseri oluyor

Kadınlarda 85 yaşına kadar 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu belirten Op. Dr. Nalan Ulufi yaptığı açıklamada, “Spor yapmak meme kanseri görülme riskini azaltmaktadır” dedi.

85 yaşına kadar her 8 kadından biri meme kanseri oluyor
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Kadınlarda 85 yaşına kadar 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu belirten Op. Dr. Nalan Ulufi yaptığı açıklamada, “Spor yapmak meme kanseri görülme riskini azaltmaktadır” dedi.

Özel Adatıp Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nalan Ulufi, ‘Meme Kanseri Farkındalık ayı’ nedeniyle, meme kanseri hakkında bilgiler verdi. Meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu beliniyor. Op. Dr. Nalan Ulufi 85 yaşına kadar 8 kadından birinin meme kanseri olacağını öngördüklerini belirtti.

“Kontrollerin yapılması gerekir”

Son yıllarda uygulanan tıbbi yöntemlerle birlikte, erken tanı ve tedavi ile meme kanseri hastaları arasında ölüm oranın düştüğünü, kişilerin normal yaşantısını sürdürebilir hale geldiğini dile getiren Op. Dr. Nalan Ulufi, “Önerilen, 20 yaşından itibaren her kadın memesinin farkında olmalı ve kendi kendine meme muayenesini yapabilmelidir. Normal risk grubu kabul edilen, 20 - 40 yaş arası kadınlar da her üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl, uzman bir doktor tarafından klinik muayeneleri ve gerekli radyolojik tetkiklerini yaptırmalılar. Artmış risk grubuna giren kadınlarda ise, doktoru tarafından önerilen program doğrultusunda kontrollerin yapılması gerekir” dedi.

“Spor yapmak meme kanseri riskini azaltmaktadır”

Kadınların meme kanserinden korunmak için kilo almaması gerektiğini, özellikle büyüme çağında ve menopoz döneminde buna çok dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Nalan Ulufi, “Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı ve menopoz tedavisi (HRT) için kullanılan ilaçların risk artışına yol açabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca haftada üç kez, yarım saatten az olmamak üzere spor yapmak meme kanseri görülme riskini azaltmaktadır.” Diye konuştu.
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