SAKARYA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:36

Adapazarı Belediyesi’nde tek parola galibiyet

Adapazarı Belediyesi Offroad Team Takımı, hafta sonu yapılacak Offroad yarışlarında mutlak galibiyet hedefliyor.Geçtiğimiz haftalarda Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Veziroff yarışlarında klasman birinciliğini göğüsleyen Adapazarı...

Adapazarı Belediyesi'nde tek parola galibiyet
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Adapazarı Belediyesi Offroad Team Takımı, hafta sonu yapılacak Offroad yarışlarında mutlak galibiyet hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Veziroff yarışlarında klasman birinciliğini göğüsleyen Adapazarı Belediyesi Offroad Team Takımı, hafta sonu düzenlenecek yarışlara doludizgin hazırlanıyor. Nefes kesen etaplara ve keyifli anlara sahne olacak yarışlar, 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenlenecek.
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