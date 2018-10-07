SAKARYA:
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07 Ekim 2018 Pazar 12:16

Adapazarı Belediyesi’nden okul bahçelerine basket ve futbol sahaları

Adapazarı Belediyesi, özellikle çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 3 okulun bahçesine basketbol sahası ve 1 okulun bahçesine de futbol sahası yaptı.Çocukların erken yaşta spora önem vermeleri açısından...

Adapazarı Belediyesi'nden okul bahçelerine basket ve futbol sahaları
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Adapazarı Belediyesi, özellikle çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 3 okulun bahçesine basketbol sahası ve 1 okulun bahçesine de futbol sahası yaptı.

Çocukların erken yaşta spora önem vermeleri açısından okullarda eksik olan basketbol ve futbol sahalarının yapımında destek olan Adapazarı Belediyesi, son 5 yılda 490 adet çocuk ve yetişkinlere yönelik spor alanı yaptı. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Bugüne kadar okul, halı saha, bina tadilat-bakım-onarımı, bahçe düzenleme peyzaj çalışmaları ve temizlik gibi birçok konuda eğitim kurumlarımıza destek sağladık. Son beş yılda Adapazarı mülki sınırlarında 490 adet sosyal alan yaparak hizmete sunduk” dedi.

Başkan Dişli, “Bilgievimizde her yıl 800 öğrencimize eğitim vererek geleceğe hazırlıyoruz. Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası ile 2 bin 200 çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Unutulmaya yüz tutmuş Ata Sporunu yeniden canlandırmak amacıyla 3 bin gönüllü öğrencimizi Binicilik Sporu ile tanıştırdık. Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın dedik 3 bin 700 çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Biz en çok çocukların belediyesiyiz mantığı ile çalışarak, son beş yılda 490 adet çocuk ve yetişkinlere yönelik içinde spor sahalarının da bulunduğu sosyal alan kurduk. Bu yıl okullardan gelen talepler doğrultusunda yeni eğitim dönemiyle birlikte 3 okulumuza basketbol sahası ve 1 okulumuza da futbol sahası yaparak hizmete açtık” diye konuştu.
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