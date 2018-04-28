SAKARYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:01

Adatıp Hastanesinin standına yoğun ilgi

SAGİF fuarına katılan Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nin stantı yoğun ilgi gördü.İşkur programları ve istihdam teşvik projesi kapsamında düzenlenen SAGİF (Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İstihdam Fuarı) Demokrasi Meydanı’nda açıldı....

Adatıp Hastanesinin standına yoğun ilgi
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SAGİF fuarına katılan Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nin stantı yoğun ilgi gördü.

İşkur programları ve istihdam teşvik projesi kapsamında düzenlenen SAGİF (Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İstihdam Fuarı) Demokrasi Meydanı’nda açıldı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi SAGİF 2018’e katılım sağlarken, standı yoğun ilgi gördü. Görsel tasarımı ve güler yüzlü personeliyle ziyaretçilerinden ve katılımcılardan tam not alan Özel Adatıp standını, ilk gün binlerce kişi ziyaret etti. İş başvurusu yapmak isteyenlerin de ilk durağı olan Özel Adatıp Sakarya Hastanesi standında, İnsan Kaynakları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Kurumsal Pazarlama ve İletişim, Hemşirelik Hizmetleri ve Hasta Hizmetleri çalışanları hazır bulundu.
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