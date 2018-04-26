Afrin’de çocuk oldular

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde düzenlenen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına veliler de ortak oldu.

Serdivan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Benim Gözümden Afrin’de Çocuk Olmak” konulu 5. Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde düzenlenen...

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