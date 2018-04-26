SAKARYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:06

Afrin’de çocuk oldular

Serdivan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Benim Gözümden Afrin’de Çocuk Olmak” konulu 5. Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde düzenlenen...

Afrin'de çocuk oldular
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Serdivan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Benim Gözümden Afrin’de Çocuk Olmak” konulu 5. Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde düzenlenen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına veliler de ortak oldu.

İlçedeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edilmesinin ardından misafirler, öğrencilerin zihinlerindekilerini tuvale yansıttığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi.
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