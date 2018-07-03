SAKARYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:19

Ahırda çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ahır, samanlık ve ardiye olarak kullanılan iki katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın, Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mevlüt...

Ahırda çıkan yangın korkuttu
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde ahır, samanlık ve ardiye olarak kullanılan iki katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mevlüt D.’ye ait ahır, samanlık ve ardiye olarak kullanılan iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar ahırdaki hayvanları yangın yerinden uzaklaştırarak hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar ise yangının, ahıra bitişik eve sıçramaması için mücadele etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek Grup Amirliği’ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Samanlık ve ardiye olarak kullanılan binada yangın sonrasında büyük hasar meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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