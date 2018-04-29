AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu yeniden seçildi

AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları’nın 5. Olağan Kongresinde, Zehra Hatipoğlu yeniden İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede AK Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu, Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Prof. Dr. Mustafa İsen, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı. İl Kadın Kolları’nın 5. Olağan Kongresi’nin ardından Zehra Hatipoğlu yeniden başkan seçildi. İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, “Bu kutlu yürüyüşte biz kadınlara düşen payımıza düşeni yapmaktır. Birçok seçim geçirdik ve her seçimde başarılı olduysak arkamda Sakaryalı kadınlar vardı. İnşallah yine Sakarya’da en yüksek oyu alacağız. Kapı kapı dolaşarak insanlara muhabbet elimizi uzatacağız. Vatan, bayrak, millet, devlet ve kutsallarımız yolunda yılmadan çalışmalıyız, çalışacağız” dedi.

Kadınların davanın gizli kahramanı olduğunu belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Büyük bir coşku, heyecan ve bayram havasıyla kadın kolları kongremizi gerçekleştiriyoruz. İlk günden bu yana, en zor zamanlarda bu davanın yükünü çeken; eşinden, işinden, evinden feragat edip kapı kapı dolaşan; hiçbir karşılık beklemeden elini taşın altına koyan, risk alan; 15 Temmuz’da meydanlarda sabahlayan; Afrin’de teröristlere nefes aldırmayan yiğitleri yetiştiren kadınlarımızı selamlıyorum. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. AK Parti’nin Sakarya’da yakaladığı başarıda ve Cumhurbaşkanımıza verdiği destekte en büyük pay sahibi hiç şüphe yok ki siz kadın kollarımız oldu. Kadınlar bu davanın gizli kahramanıdır. Dava şuuruyla ve büyük bir aşkla çalışan kadın kollarımıza bizler de sonsuz güven duyuyoruz. 24 Haziran’da ülkemiz için tarihi bir seçim yapacağız. Allah’ın izniyle, Sakarya teşkilatı olarak 24 Haziran’a da her zaman olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanacak, Cumhurbaşkanımıza ve partimize güç katacağız. İslam dünyasını ve ülkemizi yangın yerine çevirmek isteyenlere karşı yürütülen mücadelede, sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız. Yeni sistem inşallah sizler sayesinde hayata geçirilecek. Bugüne kadar teşkilatlarda görev yapan tüm hanım kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, bayrağı devralacak olanlara da başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti’de makam değil, dava sevdası olduğunu söyleyen Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük ise, “Bizler 16 yılda birçok kongre gerçekleştirdik. Bu Sakarya’mızda yapmış olduğumuz 5. Kadın Kolları Kongremiz. Her dönemde görev yapan kıymetli arkadaşlarımız oldu. Bu dava yolunda hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. 16 yıl içerisinde birçok isim değişti. Biz devrimi, dönüşümü çok olan bir partiyiz. Bizim partimizde makam değil, dava sevdası vardır. Bizdeki motivasyon, heyecan çok şükür hiçbir zaman kaybolmadı. Bugün burada görev alacak ve devredecek arkadaşlarımız var. Bu bir bayrak değişimidir. Bu bayrağı devredecek arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bayrağı teslim alacak olan arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.