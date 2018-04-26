Akçay Barajı yılsonunda tamam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Akçay Barajı’nı yılsonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şube müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan’ın yanı sıra daire başkanları da katıldı. Dr. Rüstem Keleş yaptığı konuşmada su sağlığı ve çevreyi korumanın önemine değindi, kurumun gelecek vizyonuna vurgu yaptı.

Belediyecilik olarak Türkiye’ye güzel bir örnek teşkil ettiklerini belirten Keleş, “Bundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Rabbimizin bize lütfetmiş olduğu imkânları doğru bakış açısıyla değerlendirip, tabiata, çevremize ve suya ihanet etmeden kullanıp toplumun hizmetine sunma gayreti içerisinde olacağız. Hemşerilerimize içilebilir su ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerin de gayretleriyle bunu sağladık ve inşallah sağlamaya devam edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalar dünyadaki hastalıkların yüzde 50’den fazlasının su kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Devletlerin en başta gelen görevlerinden birisi toplum sağlığını korumaktır. Yine geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada 9 ülkeden 11 markadan 250 paketlenmiş şişe suyunu incelediler. Bunların her birisinin içerisinde 330 ile 350 arasında mikro plastik buldular. Bu durum yaptığımız işin önemini daha da artırıyor. Biz hemşerilerimizin çeşmelerine kaliteli içmesuyu ulaştırıyoruz. İnşallah bunu sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayıp kaçak oranı azalıyor

SASKİ ‘nin hayata geçirdiği projelerle ilgili de genel bir değerlendirmede bulunan Keleş, “Kocaali’deki atıksu arıtma tesisimiz devreye alındı. Orada çok bir işimiz kalmadı. Karasu’da şebeke yenileme çalışmalarının 2. etabı tamamlanmak üzere. Ferizli ve Söğütlü’de çalışmalar devam ediyor. Kaynarca’ya Sapanca Gölü’nün suyunu ulaştırdık. Akçay Barajı’nı yılsonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Keremali İçmesuyu Projesi bitti. Geyve ve Taraklı Üst Mahalleler Projesi sürüyor. Bu sene inşallah onu da tamamlayacağız. Hendek Uludere ve Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesislerini yakında devreye alacağız. Karapürçek’te kısa süre sonra içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı tamamlanacak. Serdivan ve Erenler’de kayıp kaçak ile ilgili olarak iyi sonuçlar alıyoruz. Bunların dışında hazırladığımız projeler ve yapmamız gereken işler var” ifadelerini kullandı.