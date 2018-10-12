Akyazı Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan ‘Sokak Hayvanları’ projesinde belirli noktalara su ve yemlik koyarak hayvanların aç ve susuz kalmamasını sağlıyor.Akyazı’nın belirli noktalarına koyulan su ve yemlikler Akyazı...

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan ‘Sokak Hayvanları’ projesinde belirli noktalara su ve yemlik koyarak hayvanların aç ve susuz kalmamasını sağlıyor.

Akyazı’nın belirli noktalarına koyulan su ve yemlikler Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce her gün sabah ve akşam olmak üzere kontrol edilip yem ve su ekleniyor. Ayrıca ilçede çeşitli mahallelerinden Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce sahipsiz sokak hayvanlarının yakalanarak yaralı olanların tedavi edilmesi, barınaklarda rehabilitasyon işlemlerinin yapılması aralıksız olarak devam ediyor.