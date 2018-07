Akyazı Belediyesi whatsapp destek hattı devrede

Akyazı Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla ‘Whatsapp Destek Hattı’nı hizmete sundu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akyazı Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, halkın şikayet ve taleplerine daha hızlı bir şekilde çözüm üretmek, daha hızlı ve etkin bir hizmet sunabilmek amacıyla kurduğu ‘Whatsapp Destek Hattı’ hizmet vermeye başladı. Akyazı’da yaşayan vatandaşlar artık her türlü talep, şikayet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebilecekler. 0264 444 90 54 numaralı destek hattını rehberlerine kaydederek akıllı telefonlarında yüklü olan Whatsapp uygulaması ile internetin olduğu her yerden belediye yetkilileri ile anlık çevrimiçi iletişim kurabilecek, her türlü şikayet ve taleplerini görüntülü veya yazılı bir şekilde yetkililere iletebilecek. Belediye yetkililerine Whatsapp destek hattı üzerinden iletilen talepler ise Çözüm Masası birimi tarafından ilgili birimlere aktarılarak kısa sürede çözüme kavuşturulacak.

Hayata geçirilen yeni uygulama hakkında kısa bir açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, belediyelerde halkla ilişkilerin önemine değinerek, sosyal medyanın yanı sıra teknolojinin nimetlerinden yararlanılması gerektiğini söyledi. Başkan Akcan, “Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle iletişim ve mesajlaşma uygulamalarının başında da Whatsapp geliyor. Biz de kurduğumuz ‘Whatsapp Destek Hattı’yla vatandaşlarımızdan gelecek görsel-yazılı her türlü talep veya şikâyete çok hızlı bir şekilde çözüm getirebileceğiz. Hattımıza fotoğraf, video ya da yazı olarak gelen her bilgi Çözüm Masası birimi tarafından hemen değerlendirilip ilgili birimler harekete geçirilecek” dedi.