SAKARYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:24

Akyazı Belediyesinden ödüllü liseler arası tiyatro yarışması

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğunun düzenlediği ‘Liseler arası Tiyatro Yarışması’ başlıyor.Akyazı Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Akyazı’da bulunan tüm liselerde olmak üzere liselerarası tiyatro yarışması...

Akyazı Belediyesinden ödüllü liseler arası tiyatro yarışması
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Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğunun düzenlediği ‘Liseler arası Tiyatro Yarışması’ başlıyor.

Akyazı Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Akyazı’da bulunan tüm liselerde olmak üzere liselerarası tiyatro yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılacak olan liseler belirlenen takvimle Akyazı SGM’de tiyatro oyunlarının sergileyecekler. Ödüle layık olan oyunlar ve oyuncular Belediye tarafından ödüllendirilecek. Birinci olan Tiyatro oyunu 27 Mart 2019 Dünya Tiyatrolar gününde kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan yarışmayla ilgili, "Bu Tiyatro yarışması, gençlerimizi günümüzün olumsuz şartlarından uzak tutabilmek, sanatın gereği olan kitlelere ulaşmak, bu tür etkinlikleri sürekli kılmak, okullar arası dayanışmaya ve barışa sanat yolu ile katkıda bulunmaktır. Tüm öğrencilerimizin bu etkinliğe katılmasını bekliyoruz" dedi.
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