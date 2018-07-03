SAKARYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 17:50

Akyazı Yeniorman Mahallesi’nde 5 kilometrelik içmesuyu hattı

SASKİ tarafından eskiyen, arızalara sebep olan ve suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyen içmesuyu şebekelerini yenilemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı Yeniorman Mahallesi’ne 5 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ediliyor.Sakarya...

Akyazı Yeniorman Mahallesi'nde 5 kilometrelik içmesuyu hattı
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SASKİ tarafından eskiyen, arızalara sebep olan ve suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyen içmesuyu şebekelerini yenilemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı Yeniorman Mahallesi’ne 5 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ihtiyaçları karşılamayan eski şebekeleri yenilemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda şehrin birçok mahallesinde hatları daha sağlıklı ve sağlam hale getirdiklerini vurgulayan SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Akyazı Yeniorman Mahallesi’nde de şebeke yenileme çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyorlar. En kısa süre içerisinde bu hattımızı da tamamlayarak Yeniorman Mahallesi’ne uzun yıllar hizmet sunacak içmesuyu şebekesini hizmete alacağız” dedi.

İçmesuyu şebekelerinin su kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Koncuk, “Bu nedenle dev içmesuyu yatırımlarımızın yanı sıra şebeke yenileme çalışmaları da gerçekleştiriyor, eskiyen ve ihtiyaçlara cevap vermeyen hatların yerine sağlam hatlar inşa ediyoruz. Ayrıca bu eski hatlar kayıp kaçak oranlarını da yükseltiyor. Akyazı Yeniorman Mahallesi’nde de kayıp kaçak oranlarının yüksek olduğu, sık sık arızaların yaşandığı, suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyen 25 yıllık eski hatları yeniliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında bölgede 5 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa edeceğiz. Böylece mahallede yaşayan vatandaşlarımıza çok uzun yıllar hizmet edecek, sağlıklı ve bol içmesuyu ulaştıracak yeni hattı devreye almış olacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.
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