Akyazı zabıtası denetimlere devam ediyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen son tüketim tarihi, fiyat ve gramaj denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Akyazı Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede sıkı denetimlerini artırarak firmaların sattığı malların fiyatlarının aylık değişimlerini kontrol ederek fırsatçı firmalara göz açtırmıyor. Son zamanlarda döviz kurunun yükselmesini bahane eden bu durumdan etkilenmemesine karşın etkileniyormuş gibi yapan fırsatçılara normalin üzerindeki artışlarla ilgili işlemler başlatılacak. Bu süreçte zabıta ekipleri bu denetimi ilçedeki tüm iş yerlerinde sürdürecek.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlıklarımızdan gelen bilgiler dahilinde girdi maliyeti ve döviz kuru artışından etkilenmemesine karşın,etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmette fiyat artışına gidenleri tespit ederek gerekli yaptırımları uygulayacaklar. Bu süreçte dövizdeki kur artışını bahane ederek ürünlere zam yaparak ve gramaj hilesi yapanlara karşı Akyazı Belediyesi Zabıta ekiplerince gerekli önlemler alınıyor” denildi.