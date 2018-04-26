Akyazı’da kavşaklar yenileniyor

Akyazı Belediyesi tarafından “Yeni Akyazı” sloganıyla başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında meydan ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar devam ediyor.Akyazı Belediyesi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yürüttüğü...

Akyazı Belediyesi tarafından “Yeni Akyazı” sloganıyla başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında meydan ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar devam ediyor.

Akyazı Belediyesi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ömercikler Mahallesi’nde Kızılay Meydanı olarak bilinen Yahyalı Caddesi, 8020, 8024 ve 8043 sokağın kesiştiği kavşakta yeni düzenleme çalışmalarını başlattı.

Akyazı Belediyesi Kızılay meydanında ki trafik karmaşışına son vermek ve şehrin önemli noktalarını daha güzel hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeleri başlattı. Yeni düzenlemeyle kavşak içerisinde gidiş ve geliş yollarının değişmesi, şerit ve tabela yönlendirme ve araçlar için cep parklar oluşturulacak.

Gazi Süleyman Paşa Camii Rekreasyonu devam ediyor

Akyazı’nın simgelerinden olan ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk büyük kubbeli camisi olma özelliğini taşıyan Gazi Süleyman Paşa Camii çevre düzenlemesi devam ediyor. Cami çevresindeki yıkım çalışmaları sona erdikten sonra zemin düzeltme çalışmaları, Alt yapı ve drenaj sisteminde sona gelindi.

Trafik karmaşasına çözüm olmak adına Kızılay Meydanı çalışmalarından sonraki adım Hamam Meydanı olarak bildiğimiz Necati Temek Caddesi, 8043, 8019 ve 9050 sokağın kesiştiği kavşakta yeni düzenlemeler başlatılacak.