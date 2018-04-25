Akyazı’da ‘Quiz Show Akyazı Bilgi yarışması’ gerçekleşti

Akyazı ilçesinde Topağaç İmam Hatip ortaokulu tarafından organizasyonu yapılan İngilizce ‘Quiz Show Akyazı Bilgi yarışması’ gerçekleşti. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’da yakından takip etti.

Akyazı ilçesinde Topağaç İmam Hatip ortaokulu tarafından organizasyonu yapılan İngilizce ‘Quiz Show Akyazı Bilgi yarışması’ geniş katılımla gerçekleşti. Yarışmaya Akyazı Topağaç İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk ortaokulu ve Vakıf ortaokulu öğrencileri katılırken, yarışmayı izlemek üzere de Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Akyazı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Güven, Topağaç İmam Hatip ortaokulu müdürü Kemal Hilmi İnoğlu, Akyazi TÜGVA Başkanı Atahan Ahmet Tekir, Topağaç Mahallesi Muhtari Nizamettin Kaya, Vakıf Orta Okulu Müdürü Muammer Yücel, Ataturk Ortaokulu Müdürü Ahmet Duman, çok sayıda öğrenci ve öğrenci velisi katıldı.

Yarışmada hem yarışanlara hem de yarışmayı izleyen ziyaretçilere çeşitli sürprizler hazırlandı. Kura çekilerek yarışma esnasında yarışmayı izlemek için katılanlara da sorular sorularak soruları bilen tüm izleyicilerde çeşitli ödüllerle verildi. Asıl amacı İngilizceyi sevdirmek İngilizce’ye olan ilgiyi arttırmak ve yabancı dillerin öğrenilmesinde de çocukları teşvik etmek istenen yarışmada katılan tüm okullar ödüllendirildi. Yarışma aralarında Topağaç İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Emre Karakuş kendi çaldığı gitarıyla 2 adet yabancı parça seslendirilirken yarışma da görev alan sunuculardan biri Türkçe diğeri de programın İngilizce sunumunu yaptı. Programa katılanlara ayrıca İngilizce olarak oynatılan ve yaklaşık 10 dakika süren skeç’te izletildi.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan yarışma ile ilgili olarak verdiği bilgide “Bu tür Bilgi yarışmalarının ilçemiz genelinde her zaman yapılması gerekir. Bu tür organizasyonlar benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah diğer okullarımız da bu tür organizasyonları devam ettirirler. Çocuklarımız bilgilerini burada test ediyor. Tatlı bir rekabetle birbirleri ile yarışıyorlar. Organizasyonda emeği geçen okullarımıza ve Topağaç İmam Hatip ortaokulu müdürü Kemal Hilmi İnoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Okullarımızla da görüştüm Bu organizasyonların devamını getirecekler hatta çeşitli branşların da yer aldığı ve daha geniş bir kitleye hitap eden katılımla yapacaklar. ”dedi.