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16 Ekim 2018 Salı 17:36

Akyazı’da ruhsatsız et deposuna baskın yapıldı

Akyazı’da, belediye ekipleri ruhsatsız olduğu belirlenen soğuk hava et deposunu mühürlendi.Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Ömercikler Mahallesi’nde bulunan soğuk hava et deposuna polis eşliğinde inceleme...

Akyazı'da ruhsatsız et deposuna baskın yapıldı
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Akyazı’da, belediye ekipleri ruhsatsız olduğu belirlenen soğuk hava et deposunu mühürlendi.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Ömercikler Mahallesi’nde bulunan soğuk hava et deposuna polis eşliğinde inceleme yaptı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen depo zabıta ekiplerince mühürlendi. Depoda bulunan mühürlü etler yanı sıra menşei tespit edilemeyen 15 kilogramlık 15 adet plastik jelatine sarılı satışa hazır et tespit edildi. Etlerle ilgili inceleme sürüyor. Depoda İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. İl Tarım Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenildi.
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