SAKARYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:41

‘Alzheimer Okulu’ SGM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir YADEM tarafından düzenlenen ‘Alzheimer Okulu’ başlıklı konferansa Dr. Sevda Sarıkaya konuşmacı olarak katılacak. Program 9 Ekim Salı günü saat 13.00’da SGM’de gerçekleştirilecek.

‘Alzheimer Okulu' SGM'de konuşulacak
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Sakarya Büyükşehir YADEM tarafından düzenlenen ‘Alzheimer Okulu’ başlıklı konferansa Dr. Sevda Sarıkaya konuşmacı olarak katılacak. Program 9 Ekim Salı günü saat 13.00’da SGM’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren YADEM tarafından düzenlenen konferanslarda yeni dönem başlıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “9 Ekim Salı günü saat 13.00’da Dr. Sevda Sarıkaya’nın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek konferansta konu; ‘Alzheimer Okulu’ olacak. Konferans sonunda hasta ve yakınlarına sertifika verilecek ve Dr. Sevda Sarıkaya’nın kitapları hediye edilecek. Programa tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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