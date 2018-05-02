Arifiye’de köprü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Arifiye Belediyesi tarafından yapılan köprü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Arifiye Karaaptiler ve Türk Çaybaşı Mahallelerini birbirine bağlayacak olan yeni köprü inşaatı hızla ilerliyor. 17 metre genişliğinde ve 65 metre uzunluğunda olacak olan köprü, toplamda 3 milyon 635 bin TL’ye mal olacak. Bu maliyetin yarısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarısı ise Arifiye Belediyesi tarafından karşılanacak. Başkan İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arifiye’deki mahallelerimiz, Hızlı Tren yolu, Sakarya Nehri, İstanbul-Ankara Otoyolu, Bilecik-Eskişehir yolu ile bir birbirinden ayrılıyor. Belirli yerlerdeki geçiş noktaları ile bağlantı sağlanıyor, buda hem zaman hem de yakıt kaybına neden oluyordu. Arifiye merkezdeki bir vatandaşımız, Toyota Hastanesine gitmek için iki araç değiştirmek zorunda kalıyordu. Hızlı tren projesi kapsamında ilçemizin bir çok noktasında yapılan alt ve üst geçitler sayesinde artık Arifiye-Merkezden Toyota Hastanesine iki dakika içinde gidebilirsiniz. Yine, Sakarya Nehrinin karşı yakasında bulunan Mollaköy, Hacıköy, Türkçaybaşı, Çaybaşı Fuadiye, Semerciler, Karaçomaklar Mahallelerine geçiş sadece Toyotasa Hastanesinin arkasında bulunan köprüden yapılabiliyor, buda ulaşım zamanını uzatıyordu. Yeni köprü, Karaaptiler ve Türkçaybaşı Mahallelerini birbirine bağlayarak bu noktalardaki ulaşım süresini ciddi oranda kısaltacak. Biz’de Arifiye Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın Arifiye Merkezi ile olan ulaşımlarını kolaylaştırmak için 2018 yılı Ocak ayından itibaren ilçe içi ring seferlerimizi başlattık. Şu an Sakarya Nehrinin karşı yakasındaki vatandaşlarımız, yeni ve modern araçların kullanıldığı bu seferler ile, Arifiye merkeze tek araçla kolaylıkla ulaşabiliyor. Ben, yeri gelmişken, bu hizmetlerin haya geçirilmesinde bize verdiği destekten dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na Arifiye’li hemşerilerim adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.