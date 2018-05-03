SAKARYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:06

BASE sanatseverleri buluşturdu

Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından Türkiye’deki ilk kolektif güzel sanatlar fakülteleri yeni mezunlar sergisi BASE’in tanıtım etkinliği düzenlendi.Gizem Frit Amfisinde yapılan etkinliğe konuşmacı olarak...

BASE sanatseverleri buluşturdu
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Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından Türkiye’deki ilk kolektif güzel sanatlar fakülteleri yeni mezunlar sergisi BASE’in tanıtım etkinliği düzenlendi.

Gizem Frit Amfisinde yapılan etkinliğe konuşmacı olarak BASE yöneticisi Ali Kerem Bilge katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverleri buluşturan BASE projesi ile ilgili bilgi veren Ali Kerem Bilge, “Sergiye güzel sanatlar fakültesindeki resim, heykel, görsel iletişim, baskı, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları, cam seramik, animasyon bölümlerinden tüm son sınıf lisans ve lisansüstü öğrenciler katılabilir. Her sene jüriyi kurarken uluslararası bir ayağının olmasına çok özen gösteriyoruz. Bu sene de hem uluslararası önemli müzelerin küratör ve galeri sahiplerinin olmasına çalıştık. Türkiye’den de sanat ve kültür camiasının içerisinden önemli, öne çıkan kişileri seçmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

BASE’in hangi fikre dayanarak oluşturulduğunu anlatan Ali Kerem Bilge, “Bilge koleksiyonundan da bahsetmek istiyorum. Zeyno-Muhsin Bilge koleksiyonu olarak geçiyor ve koleksiyonun ikinci kuşak temsilcisi benim. Babam Muhsin Bilge, 1990’lardan beri özellikle güzel sanatlara odaklanmaya başlamış bir koleksiyoner. Koleksiyon yaklaşık binin üzerinde resim, heykel, baskı, sanatçı defterleri, desenler, fotoğraflar ve videolardan oluşuyor. Ben de son üç senedir babamın vefatından beri BASE fikriyle koleksiyonun felsefesini devam ettiriyorum. Neden gençlerle, son sınıflarla ilgili bir şey yapıyoruz? Çünkü babam özellikle gençlerle çok yakın çalışan bir insandı. Ben de ikinci kuşak olarak kendimi sadece eser satın alarak, kendi kuşağımdaki sanatçılara destek vermek yerine, aslında hiç tanımadığım Türkiye’nin farklı şehirlerinden en yeteneklilere nasıl destek verebilirim fikrinden yola çıktım. Bu yıl serginin ikincisini 19-23 Aralık tarihlerinde yapıyoruz. Özellikle Aralık dönemini seçmemizin nedeni, mümkün olduğu kadar o sene içerisinde mezun olacak olan öğrencilerin bunu kesinleştirmiş olması ve farklı alanlardan insanları BASE’ye ziyaretçi olarak çekebilmek” şeklinde konuştu.

Etkinlik, konuşmacı Ali Kerem Bilge’ye Prof. Dr. Didem Atiş tarafından teşekkür belgesinin verilmesiyle son buldu.
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