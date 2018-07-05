SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:15

Başhekim Çakar’dan Başkan Dişli’ye ziyaret

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışmalarıyla ilgili Başkan Dişli’ye bilgi veren,...

Başhekim Çakar'dan Başkan Dişli'ye ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.

SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışmalarıyla ilgili Başkan Dişli’ye bilgi veren, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, “Amacımız; görevde olduğumuz süre boyunca sağlık alanında Sakarya’ya en iyi hizmeti vererek, bu şehre kalıcı değerler kazandırmak” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, sağlık alanında yapılan yeniliklere dikkat çekerek, “Türkiye’de son 13 yılda sağlık alanında yaşanan reform niteliğindeki gelişmeler, sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanda da ciddi yankı uyandırıyor. Devletimizin son uygulaması olan Şehir Hastanesi projeleri ile sağlık alanında dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke konumuna geldik. Elbette bu gelişmeler hekimlerimizin güler yüzü ve özverili çalışmalarıyla bütünleşince daha bir anlam kazanıyor. Bizler de bu noktada Adapazarı Belediyesi olarak yapılacak çalışmalarda her zaman elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu vesile ile ben bir kez daha değerli Başhekimimizin nezdinde tüm Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyor ve çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku