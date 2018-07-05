Başhekim Çakar’dan Başkan Dişli’ye ziyaret

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.

SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışmalarıyla ilgili Başkan Dişli’ye bilgi veren, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, “Amacımız; görevde olduğumuz süre boyunca sağlık alanında Sakarya’ya en iyi hizmeti vererek, bu şehre kalıcı değerler kazandırmak” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, sağlık alanında yapılan yeniliklere dikkat çekerek, “Türkiye’de son 13 yılda sağlık alanında yaşanan reform niteliğindeki gelişmeler, sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanda da ciddi yankı uyandırıyor. Devletimizin son uygulaması olan Şehir Hastanesi projeleri ile sağlık alanında dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke konumuna geldik. Elbette bu gelişmeler hekimlerimizin güler yüzü ve özverili çalışmalarıyla bütünleşince daha bir anlam kazanıyor. Bizler de bu noktada Adapazarı Belediyesi olarak yapılacak çalışmalarda her zaman elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu vesile ile ben bir kez daha değerli Başhekimimizin nezdinde tüm Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyor ve çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.