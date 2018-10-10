Başkan Alemdar, öğrenciler ile buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, meclis toplantısı sonrasında öğrencilerle buluştu.

Serdivan Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı’nın ikinci oturumu Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleşti. İlk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2019 yılı mali bütçesinin görüşülmesi ve 2019 yılı mali ücret tarifesinin görüşülmesi ile ilgili maddeler okunarak ikinci oturumda karara bağlandı. Oturum sonrası Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Alemdar, öğrencilerle birlikte çay eşliğinde sohbet etti. Sakarya’nın eğitim, kültür, sanat ve diğer tüm donatılarıyla birlikte tam bir üniversite kenti olduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “İlçemiz bir çok aktivite ve sosyal imkanın bir arada olduğu 7’den 70’e herkesin yaşayabileceği bir donanıma sahip. Bizler, sizin burada olmanızdan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Şu anda sosyal imkanlarıyla, öğrenci faaliyetleri ve üniversitenin eğitim seviyesi ile güzel bir ilçede bulunuyorsunuz. Kapımız sizlere her zaman açıktır” dedi.

Üniversite öğrencilerine derslerinde başarılar dileyen Başkan Alemdar, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin güz dönemi programlarına öğrencileri davet ederek, 7/24 hizmet veren Akademi kütüphanesinden istedikleri zaman faydalanabileceklerini belirtti.