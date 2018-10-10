SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:06

Başkan Alemdar, öğrenciler ile buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, meclis toplantısı sonrasında öğrencilerle buluştu.Serdivan Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı’nın ikinci oturumu Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleşti....

Başkan Alemdar, öğrenciler ile buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, meclis toplantısı sonrasında öğrencilerle buluştu.

Serdivan Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı’nın ikinci oturumu Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleşti. İlk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2019 yılı mali bütçesinin görüşülmesi ve 2019 yılı mali ücret tarifesinin görüşülmesi ile ilgili maddeler okunarak ikinci oturumda karara bağlandı. Oturum sonrası Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Alemdar, öğrencilerle birlikte çay eşliğinde sohbet etti. Sakarya’nın eğitim, kültür, sanat ve diğer tüm donatılarıyla birlikte tam bir üniversite kenti olduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “İlçemiz bir çok aktivite ve sosyal imkanın bir arada olduğu 7’den 70’e herkesin yaşayabileceği bir donanıma sahip. Bizler, sizin burada olmanızdan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Şu anda sosyal imkanlarıyla, öğrenci faaliyetleri ve üniversitenin eğitim seviyesi ile güzel bir ilçede bulunuyorsunuz. Kapımız sizlere her zaman açıktır” dedi.

Üniversite öğrencilerine derslerinde başarılar dileyen Başkan Alemdar, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin güz dönemi programlarına öğrencileri davet ederek, 7/24 hizmet veren Akademi kütüphanesinden istedikleri zaman faydalanabileceklerini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku