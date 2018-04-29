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29 Nisan 2018 Pazar 17:13

Başkan Alemdar Siyaset Akademisi’nde tecrübelerini paylaştı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe” temasıyla AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından yürütülen Siyaset Akademisi etkinlikleri kapsamında Karabük Siyaset Akademisi’ne konuk oldu.Karabük...

Başkan Alemdar Siyaset Akademisi'nde tecrübelerini paylaştı
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe” temasıyla AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından yürütülen Siyaset Akademisi etkinlikleri kapsamında Karabük Siyaset Akademisi’ne konuk oldu.

Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen program öncesinde, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu tarafından karşılanan Başkan Alemdar; AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun’un sunumunun ardından katılımcılara siyasi deneyimlerini aktardı. Sunum eşliğinde dokuz senelik hizmet süresi boyunca yaptığı çalışmaları ve vizyon projeleri vatandaşlarla ortak akıl çerçevesinde hareket ederek hayata geçirdiklerini belirten Alemdar, kendisini dinleyen katılımcılara slayt eşliğinde çalışmaları tanıttı. Yaptığı sunumda 24 Haziran Genel Seçimleri’ne de değinen Alemdar, “İki ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Biz hazırız. Çünkü biz seçimlerin sonucunu alırız ve yarın seçim olacakmış gibi mücadelemize devam ederiz. AK Partili bir belediye, davası için iki seçim arasında, 7 gün 24 saat çalışmaya devam eder. Bu seçimleri de ilk turda almak için tüm gücümüzle çalışacak, Allah’ın izniyle de büyük bir zafer elde edeceğiz” dedi.

Program sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Alemdar’a, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palas günün anısına hediye takdiminde bulundu.
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