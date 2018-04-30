Başkan Altuğ’a tebrik ziyaretleri sürüyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Üyelerine tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Aydın Sarı ve Daire Başkanlarından oluşan heyet, Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MDDB) Başkanı Hayati Özsipahi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 28. Meslek Komitesi Üyeleri, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Toptancılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Matbaacılar Derneği Başkanı Özcan Kam ve Dernek Üyeleri, SAÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve beraberindeki heyet, Gazeteci Murat Uygun, Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan ve Yönetim Kurulu Üyeleri SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek tebrik etti.

Söz konusu ziyaretlerde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ kurumlar arası güç birliğini oluşturmanın önemine değinerek “Sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etme ve ortak vizyonla hareket etme arzusundayız. Bu şehri yönetirken hep birlikte hareket etmeliyiz. Üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için doğru ve geleceğe yönelik işler yapmak arzusundayız. Ülke olarak ekonomimizi güçlü tuttukça global arenada söz söyleme ve hareket kabiliyetinde rahatlığımız olur. Bugün dünyaya baktığımızda tüm meselelerin altında aslında ekonomi mücadelesi vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde üretmek vardır. Üretmezsek ticaret de sürdürülebilir olmaz. Sadece sanayi değil, zirai üretim ve hizmet üretimi de canlı kalmalı. Destekleyici faktörler de ana üretim faktörleri kadar önem arz etmektedir. Herkes kendi kapısının önünü temiz bırakırsa ülke temiz kalır. Kurumlar da kendi sorumluluklarını bilirse düzen daim olur” diye konuştu.

Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası ziyaretinde de değerlendirmelerde bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, bakkal esnafının büyük zincir marketlerle rekabet edebilirliğinin zorluğuna dikkat çekerek “Mahalle bakkalları aileden insanlardır. Cenazenizde, cemiyetinizde yaşamınızın içinde yer alırlar. Bu yüzden bizi hiçbir zaman zor durumda bırakmadan sonradan ödemeli de olsa ihtiyaçlarımızı karşılayan bakkallarımıza sahip çıkmalı, destek olmalıyız. Ekonomide rakibinizle aynı şartlarda mücadele edemezseniz, yenilirsiniz. Benzer rekabet ortamı sağlanırsa, adil bir yarış ortaya çıkar” diyerek mahalle bakkalları ve zincir marketlerin mücadelesine vurgu yaptı.

Başkan Altuğ ayrıca SATSO öncülüğünde gündeme taşınan ‘Şifremiz 54’ çalışmasına da değinerek, “Sakaryalı kimliğimizi ön plana çıkarmalıyız. Aidiyet duygusunu güçlendirerek Sakaryalılık duygusu ile yürümeliyiz. Alt kimliğimiz de, üst kimliğimiz de Sakarya olmalı. OSB’lerimizi büyütüyorken aynı zamanda yeni OSB’ler kurarak istihdama ve düzenli üretime destek oluyoruz. Sınai ve zirai üretim bizim için çok önemli. Sakarya bu şekilde hızla büyürken tüm sektörler de kendini bu gelişime hazırlamalı. Biz, Sakarya’nın beşeri, ticari, sosyal yapısını da bu değişimi karşılayacak şekilde düzenlemeliyiz. İnşaat sektöründen, esnaf ve tüccarına, eğitim sisteminden, sosyal yaşam alanlarına coğrafi güzelliklerinin değerlendirilmesinden, turizm faaliyetlerinin canlandırılmasına kadar hep birlikte ilimizi göçlere ve gelişime düzenli bir şekilde hazır hale getirmeliyiz” diye konuştu.