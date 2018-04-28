Başkan Bayrak, İMKON Genel Başkan Yardımcılığına seçildi

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, 120 bin üyesi bulunan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun (İMKON) Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Ankara’da gerçekleşen kongrede, İMKON Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Sakaryalı müteahhitler için büyük bir güç oluşturdu. Bayrak, kısa adı İMKON olan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunun; 5 federasyon çatısı altında, 51 alt birlik ve 120 bin üyeyi bünyesinde bulunduran sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizerek, “İMKON sektörünün tamamının sorunlarını çözme odaklı bir sivil toplum kuruluşu. Bende bu kuruluş içerisinde Sakaryalı müteahhitlerimizin sorunlarını Ankara’ya taşıyarak, çözümü noktasında elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.