SAKARYA:
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07 Ekim 2018 Pazar 12:15

Başkan Dişli, Kurtuluş Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kurtuluş Mahallesi Yıldız Caddesi’nde başlayan asfalt çalışmalarını inceledi.Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, alt yapısı tamamlanan Kurtuluş...

Başkan Dişli, Kurtuluş Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını inceledi
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Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kurtuluş Mahallesi Yıldız Caddesi’nde başlayan asfalt çalışmalarını inceledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, alt yapısı tamamlanan Kurtuluş Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmalarını inceleyerek asfalt ekibinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. SASKİ,Telekom, Sedaş ve Ağdaş gibi tüm altyapı kurumları ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Dişli, “Kurtuluş Mahallemizde alt yapı kurumlarımızın çalışmalarını tamamlar tamamlanmaz; ihalesini yapmış olduğumuz ve malzemesini hazır tuttuğumuz asfalt çalışmalarımıza hemen başladık. Bölgede çalışmalarını tamamlayan kurumlarımızın ardından biz de yolları ve kaldırımları sil baştan yeniliyoruz. Asfalt çalışmamızdan sonra tretuvar çalışmamız ile sokaklarımız tamamen yenilenecek. Bu yenilenme sürecinde mahalle halkımız çalışmalardan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilir ancak bu çalışmalar tamamlandığında sokaklarımız çok daha yaşanılabilir olacaktır. Bu süreçte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız Rıdvan Özüm’e, Fen İşleri Personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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