Başkan Dişli, şampiyonları ağırladı

Hafta sonu düzenlenen 2018 Off Road Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında takımlar şampiyonu olan Adapazarı Belediyesi Off Road Team takımı, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, yönetim kurulu üyeleri ve Adapazarı Belediyesi Off Road Team takımı adına Gökhan Göç katıldı. Şampiyonada kazanılan kupayı Başkan Dişli’ye takdim eden kulüp Başkanı Bilal Bakan, organizasyona yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli’ye teşekkür etti.

“İlgi artıyor”

Bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Dişli, “Her şeyden önce 2018 Off Road şampiyonasının şehrimizde yapılmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. Katılımın her yıl artan bir grafik göstermesi, halkımızın da bu spora olan ilgisini ortaya koymaktadır. Adapazarı Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte de bu tür organizasyonların artarak devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile ben bir kez daha şampiyonada emeği geçen herkesi kutluyor ve yarışmada göğsümüzü kabartan Adapazarı Belediyesi Off Road Team takımını da tebrik ediyorum” diye konuştu.