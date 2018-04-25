SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:28

Başkan Dişli, şampiyonları ağırladı

2018 Off Road Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında takımlar şampiyonu olan Adapazarı Belediyesi Off Road Team Takımı, Başkan Dişli’yi ziyaret etti.Hafta sonu düzenlenen 2018 Off Road Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında takımlar şampiyonu olan...

Başkan Dişli, şampiyonları ağırladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

2018 Off Road Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında takımlar şampiyonu olan Adapazarı Belediyesi Off Road Team Takımı, Başkan Dişli’yi ziyaret etti.

Hafta sonu düzenlenen 2018 Off Road Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında takımlar şampiyonu olan Adapazarı Belediyesi Off Road Team takımı, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, yönetim kurulu üyeleri ve Adapazarı Belediyesi Off Road Team takımı adına Gökhan Göç katıldı. Şampiyonada kazanılan kupayı Başkan Dişli’ye takdim eden kulüp Başkanı Bilal Bakan, organizasyona yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli’ye teşekkür etti.

“İlgi artıyor”

Bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Dişli, “Her şeyden önce 2018 Off Road şampiyonasının şehrimizde yapılmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. Katılımın her yıl artan bir grafik göstermesi, halkımızın da bu spora olan ilgisini ortaya koymaktadır. Adapazarı Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte de bu tür organizasyonların artarak devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile ben bir kez daha şampiyonada emeği geçen herkesi kutluyor ve yarışmada göğsümüzü kabartan Adapazarı Belediyesi Off Road Team takımını da tebrik ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku