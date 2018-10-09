SAKARYA:
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09 Ekim 2018 Salı 13:22

Başkan Dişli ve SAÜ BESYO hocaları Sapanca Gölü’nü yüzerek karşıya geçti

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve BESYO öğrencileri ile Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Sinan Turan, spora teşvik amacıyla Sapanca Gölü’nü karşıdan...

Başkan Dişli ve SAÜ BESYO hocaları Sapanca Gölü'nü yüzerek karşıya geçti
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Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve BESYO öğrencileri ile Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Sinan Turan, spora teşvik amacıyla Sapanca Gölü’nü karşıdan karşıya geçti.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve SAÜ BESYO Öğretim üyelerinden oluşan 17 kişilik ekipten, 10 kişi gölü karşıdan karşıya geçti. Yüzmeye Göle Divan Tesisleri’nden başlayan ekip, Sapanca Özkum Tesisleri’ne kadar yüzerek gölü karşıdan karşıya geçti. Başkan Dişli, yarışma öncesi tüm sporculara başarı diledi. Etkinliği Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, Başkan Yardımcıları Rıdvan Özüm, Aydın Tercan ve Rıdvan Sezer de yakından takip ederek yüzücüleri karada karşıladı.

Yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi 10 kişi tamamladı. Ata sporu binicilik, kayak, yüzme ve motokros gibi sıra dışı sporlara ilgisiyle bilinen Başkan Dişli, 7 kilometrelik mesafeyi 3 saat 15 dakikada kesintisiz tamamladı. Yüzme esnasında her hangi bir olumsuzluğa karşı tedbir amaçlı bir doktor Sakarya Amatör Balıkçılar Derneği ile SASKİ kurtarma botları hazır bulunduruldu. Başkan Dişli, bu etkinliği düzenlemelerinin amacının gençleri spora teşvik etmek olduğunu söyledi.
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