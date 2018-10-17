Başkan Kılıç’tan, Başkan Öztürk’e ziyaret

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü makamında ziyaret etti.AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü makamında ziyaret ederek Erenlerdeki çalışmalar...

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü makamında ziyaret ederek Erenlerdeki çalışmalar hakkında Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ten bilgi aldı. Ziyarette Kılıç, “AK Parti olarak Millete hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet sunmaya, Sakarya’yı geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İl Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.