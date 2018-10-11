SAKARYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 17:37

Başkan Öztürk’ten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne ziyaret

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, yeni hizmet binasına taşınan Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı’yı...

Başkan Öztürk'ten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ziyaret
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Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, yeni hizmet binasına taşınan Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı’yı Erenlerdeki yeni hizmet binasında ziyaret etti. Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni hizmet binasını gezen Başkan Öztürk Porgalı’dan kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı. Güncel konuların değerlendirildiği nezaket ziyaretinde Başkan Öztürk yeni hizmet binasının kurum için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak Denetimli Serbestlik Müdürü Porgalı’ya çalışmalarında başarılar diledi.
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