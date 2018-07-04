Başkan Toçoğlu Akyazı teşkilatıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, seçim sonrası ilçe teşkilatlarıyla bir araya geliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen programlara katıldı. İlk olarak Erenler’de teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Toçoğlu, seçimlerde gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Toçoğlu, daha sonra AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği programa katıldı. Programda Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra AK Parti SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Feyzi Bora ile çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Feyzi Bora, “24 Haziran seçimlerimizi Allah’a şükür yüzümüzün akı ile bitirdik. Yeni dönem ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte Akyazı ilçe teşkilatı olarak 70 mahallemizde gece gündüz çalıştık. İftar ve sahur programları yaptık. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Kadın ve Gençlik Kollarımız sahadaydılar. Bu seçim bitti. Ancak önümüzde bir seçim daha var. Yerel seçimlerde de bu diriliğimizi ve çalışkanlığımızı koruyarak daha iyi sonuçlarla çıkmamız gerekiyor. İnşallah daha çok çalışarak başaracağız” dedi. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “24 Haziran’da önemli bir seçim gerçekleştirdik ve başarıyla tamamladık. Mazlum coğrafyalardan sevinçler yükseldi. Allah bu yolda gayret gösteren, mücadele edenlere kolaylıklar nasip etsin” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Hep birlikte bir seçim sürecini daha başarıyla tamamladık. Akyazımız her zaman olduğu gibi yine en yüksek oy oranına sahip ilçemiz oldu. Tüm teşkilat üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, ilçe başkanımıza ve belediye başkanımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz sıradan bir partide siyaset yapmıyoruz. Değerlerimizin ayakta kalması, coğrafyamızdaki mazlumların ümidini koruması için mücadele ediyoruz. Hamdolsun 2002’den bu yana da mahcup olmadık. İnşallah bundan sonrada başarımızı bu şekilde sürdürürüz. Sakarya Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 70’in üzerinde bir destekle güç kattı. Ülkemizde uygulanacak yeni bir sistemin ilk lideri Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Yine başarılı sonuçlarla şehirlerimizi hizmetlerle buluşturmaya, gelişimini sürdüren, büyüyen bir Sakarya’yı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu uyumumuz, birlikteliğimiz, kardeşliğimizle başarımız da devam edecektir” diye konuştu.

AK Parti SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada, “Seçim sürecinde çok fazla Sakarya’da bulunamadım. Seçim sürecindeki eksikliğimi tamamlamaya çalışıyorum. En net olan bir şey varsa o da sizin teşekkürü hak etmenizdir. Her birinize teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Akyazı’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82 ile bir rekor oy var. Marmara’nın birincisi oldunuz. Bu başarıda emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.