Başkan Toçoğlu çocukların mutluluğuna ortak oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ne katıldı.

Macerapark’ta gerçekleşen etkinlikte Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, öğrenciler ve velileri yer aldı. 10 okuldan 500 öğrencinin katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne olurken; yarışmaların başlama komutunu Başkan Toçoğlu vererek çocukların mutluluğuna ortak oldu.

“25 bin ziyaretçi”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce yaptığı açıklamada, “Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda faaliyete başladığımız 2015 yılı Ocak ayından bugüne; okullar, sivil toplum kuruluşları ve bireysel başvurularla birlikte toplamda 25 bin ziyaretçimize kapılarımızı açtık. Güz, bahar ve yaz dönemlerinde 11 branşta bin 500 öğrencimiz kurslarımızdan faydalandı. Amacımız kendisine, çevresine milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler yetiştirmektir. Bu faaliyetlerin yürütüldüğü güzide tesisimizi Sakarya’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha verimli zamanlar”

Çocuklarla bir arada olmaktan memnun ve mutlu olduğunu ifade ederek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için eğitim kadar sporunda yaşantılarında gerekli olduğunun farkındayız. Düzenlediğimiz yarışmalarla ve eğitim faaliyetleriyle çocuklarımızın bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Karaman’da inşa ettiğimiz Macerapark’ı ile yılda 10 bin öğrencinin fiziksel gelişimine katkı sağlıyoruz. Sanatsal çalışmalar, eğitsel faaliyetler ve birbirinden renkli oyunlar ile öğrencilerimiz okul dışı zamanlarını daha verimli hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sevgili çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.