SAKARYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:36

Başkan Toçoğlu esnaflarla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Bahattin Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Bahattin Kılınç, “Gerçekleştirdiğimiz...

Başkan Toçoğlu esnaflarla bir araya geldi
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Bahattin Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Bahattin Kılınç, “Gerçekleştirdiğimiz kongrenin ardından aktif olarak çalışmalarımıza başladık. Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası olarak 467 üyemiz bulunuyor. Esnaf odalarımıza yönelik yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Oda olarak bizlerde daha iyi şartlarda hizmet sunabileceğimiz yeni bir alan konusunda sizlerin desteğini talep ediyoruz” dedi.

Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası’nın yeni yönetimiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Esnaf odalarımızla güzel bir uyum yakaladık. Sakarya’da sanayinin değişen şartlara ayak uydurması gerekiyor. Bu konuda esnafımıza her türlü desteği veriyoruz. İnşaat Malzemecileri ve Oto Galericileri için sanayi siteleri oluşturmak için çalışıyoruz. Aynı şekilde Demirci ve Tornacı esnafımızın da daha iyi şartlarda hizmet sunabilmesi için çalışma gerçekleştirebiliriz. Bu vesileyle odamızın yeni yönetiminin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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